ZFE en Île-de-France : la verbalisation par vidéo attendra 2023

Début 2021, Jean-Baptiste Djebarri, ministre délégué aux Transports, annonçait l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation dans les ZFE avant la fin de cette année. La Zone à Faibles Émissions du Grand Paris devait être la première concernée.

Mais à ce jour, il n'y a toujours pas de PV envoyé à distance grâce aux caméras… et ce ne sera pas le cas avant un moment. La métropole du Grand Paris a confirmé à la Ligue de Défense des Conducteurs que la vidéo-verbalisation n'était pas prête pour des raisons techniques, renvoyant la balle… à l'État. La métropole a ainsi dit à la Ligue qu'elle "reste en attente, de la part de l’État, […] de la mise en œuvre du contrôle sanction automatisé, finalement annoncé pour courant 2023".

De quoi offrir un nouveau sursis aux automobilistes parisiens qui oseraient s'aventurer dans la ZFE avec un véhicule banni. La métropole compte ainsi continuer à faire des contrôles pédagogiques en 2022. Elle rappelle toutefois que l'absence de vignette peut être sanctionnée lors d'un contrôle physique. Ce défaut entraîne une amende forfaitaire de 68 € pour les véhicules légers.

Pour rappel, depuis l'été 2021, dans l'ensemble de la ZFE du Grand Paris, c’est-à-dire les communes situées dans le périmètre de l'A86, les véhicules Crit'Air 4, 5 et non classés sont bannis en semaine (du lundi au vendredi, de 8 à 20 heures). Ce qui pour les voitures particulières correspond aux diesel mis en service avant le 1er janvier 2006 et aux essence mis en service avant le 1er janvier 1997.