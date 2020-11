ZFE et Crit'Air : les interdictions de circulation permanentes en France

En réponse à

Ceux qui ont pas les moyens de changer de véhicule ils font comment ? On fait trop une politique centralisé, urbaine. Ceux qui habitent dans les zones rural, pensent-on à eux ? Car les lobbies anti diesel ils ont réussis, en mettant tout dans le même paquet( vieille et récente motorisation avec faibles émissions de particules et nouvelle technologie etc) l'électricité c'est bien mais on se voilent la face( production, fabrication, extraction miniere desastreuse !...) Du coup, étant en zone rural, devant changer mon véhicule, que doit je faire ? Le

De plus les bornes de recharge électrique ça court pas les rues, coût de la voiture etc... On nous prend pour des dindons...