100 ans de Maybach avec une Mercedes Classe S V12

En 1921, une jeune marque de luxe lance sa première auto. La Maybach W2 voit le jour, et devient la première voiture allemande à quatre freins indépendants et à boîte de vitesses avec planétaires. Sous cet immense capot logeait un six cylindres en ligne de 5.7 litres développant la bagatelle de 70 ch.

Les temps ont changé, mais l'esprit original de Maybach ("le meilleur du meilleur") n'a pas bougé. Désormais intégré totalement chez Mercedes, le label Maybach est réservé à des modèles comme le GLS et la Classe S.

Justement, pour les cent ans de Maybach, Mercedes dévoile une première image de la nouvelle Classe S W223 en empattement long (une "Pullman" dont la présentation n'a pas encore eu lieu) avec une confirmation : la présence du V12 6.0 suralimenté sous le capot. Un moteur qui a disparu chez Mercedes, remplacé prochainement par un V8 biturbo hybride sur la nouvelle S65 AMG, qui changera pour l'occasion de nom.

Pour les - riches - mélancoliques de l'onctuosité du V12, il restera donc l'ultra luxe chez Maybach.