1ère image de la Citroën ë-C3 électrique à 25 000 €

Chez Citroën, on attend toujours la nouvelle citadine C3 de quatrième génération. D’abord lancée sur certains marchés émergents, elle va être lourdement retravaillée par la marque aux chevrons afin de convenir aux standards de sécurité et aux normes antipollution d’Europe. Un travail obligatoire compte tenu des résultats assez mauvais de la voiture lors de ses crash-tests en Amérique Latine.

Cette nouvelle Citroën C3 doit également servir de base à une version électrique, cette fameuse citadine à brancher dont le prix doit se situer à 25 000€ (ou même encore moins) chez nous et arriver l'année prochaine. Comme l’ont relevé les lecteurs du forum Worldscoop. un document intéressant à ce sujet a été diffusé dans le dernier rapport financier du groupe Stellantis. Une image qui montre la future ë-C3 électrique dans la pénombre, laissant deviner sa silhouette de face et sa signature lumineuse.

Une inspiration Oli

On constate que l’auto sera inspirée du récent concept-car Oli, notamment au niveau des optiques avant. On remarque aussi des barres de toit et un logo qui paraît presque éclairé (à moins qu’il ne s’agisse que d’un effet sur le teaser). Compte tenu de son prix très bas visé, il ne faudra tout de même pas s’attendre à une présentation trop soignée. Rendez-vous d’ici la fin de l’année prochaine pour tout savoir de cette future citadine électrique à la vocation populaire.