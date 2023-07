Le crash-test catastrophique de la nouvelle Citroën C3

Chez nous, la Citroën C3 disponible dans le commerce est la troisième génération lancée en 2016 et restylée en 2020. Elle ne dispose pas de la dernière évolution de la plateforme CMP de ses cousines les Peugeot 208 et Opel Corsa et doit être remplacée par un tout nouveau modèle d’ici l’année prochaine. Cette future C3 sera basée sur la mouture « CC21 » commercialisée depuis l’année dernière dans des marchés de pays comme l’Inde ou le Brésil, où les normes de sécurité et de pollution sont moins restrictives que chez nous. Mais avant de fouler le sol du Vieux Continent, elle devra passer par de grosses évolutions techniques afin de se conformer aux exigences de notre marché.

Il suffit de voir les résultats de son examen au Latin-NCAP (équivalent d’Amérique Latine de notre crash-test Euro-CAP), qui vient de lui donner la note de zéro étoile sur cinq. Précisons que comme chez nous, l’organisme vérifiant la sécurité des nouvelles voitures a considérablement augmenté ses exigences, même dans ces marchés où les autos ont tendance à être moins technologiques que les nôtres. Elle s’en sort avec des scores de 31% en protection des occupants, 12% en protection des enfants, 50% en protection des piétons et 35% pour les équipements de sécurité et d’aides à la conduite. Ces mauvaises notes s’expliquent en grande partie par le manque d’équipement de sécurité de série mais l’organisme pointe aussi un problème de sécurité structurelle au niveau des caves de pieds des occupants.

La future voiture électrique à 25 000€

Rappelons que cette Citroën C3 de quatrième génération, basée sur une version plus basique de la plateforme CMP pour limiter au maximum son prix par rapport à ses cousines du groupe Stellantis, doit également exister dans une variante électrique à partir de 2025 proposée à 25 000€. Il sera donc important pour la marque aux chevrons d’arriver à un niveau de sécurité acceptable chez nous, même si elle ne visera probablement pas les cinq étoiles EuroCAP désormais réservées aux modèles bardés d’aides à la conduite.