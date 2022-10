20% des autos électriques vendues en Europe sont fabriquées en Chine

On le sait, la question de la production des voitures électriques est hautement stratégique. Alors que la plupart des constructeurs automobiles les mieux implantés d'Europe construisaient majoritairement leurs voitures thermiques localement (ou au moins sur le continent), l'industrie actuelle de la voiture électrique possède le plus gros de ses activités de fabrications en Chine (batteries et mêmes autos complètes dans certains cas). Voilà comment on arrive à ce genre de constat : d'après les données des analystes de Jato Dynamics, le second plus gros pays producteur des voitures électriques commercialisées en Europe est la Chine.

Pas moins de 20% du total de véhicules électriques vendus sur le Vieux Continent au cours du mois d'août 2022 a été fabriqué en Chine. Du mois de janvier à août 2022, cette proportion serait de 19% toujours d'après les analystes de Jato Dynamics. L'Empire du Milieu talonnerait ainsi l'Allemagne, premier producteur des voitures électriques vendues en Europe avec 28% du marché en août 2022 et 22% sur la période de janvier à août 2022. La Corée du Sud est troisième, avec une part à 19% sur les huit premiers mois de l'année.

Merci Tesla

La faute à MG, Aiways, Byd et à toutes ces marques chinoises nouvellement établies sur le marché européen ? En partie seulement : dominateur des ventes de voitures électriques en Europe avec son SUV Model Y et sa Model 3, comptabilisant d'après Jato respectivement 44 472 et 39 896 unités écoulées rien que sur le premier semestre 2022 (devant la Fiat 500 et la Peugeot e-208), Tesla a importé la quasi-totalité de sa production de Chine. La montée en puissance de sa nouvelle usine allemande va permettre d'inverser la tendance dans les mois à venir mais c'est bien le constructeur américain qui a permis à la part de voitures fabriquées en Chine d'augmenter le plus sur notre marché récemment. N'oublions pas non plus les 19 687 Dacia Spring vendues sur le premier semestre 2022 en Europe, toutes construites en Chine. A l'heure où le gouvernement français songe à exclure les acteurs non européens du bonus écologique des voitures électriques neuves, ces données sont intéressantes...