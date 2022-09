Le bonus écologique 2023 pourrait exclure Tesla et les voitures chinoises

Jusqu'au 31 décembre 2022, le bonus écologique réservé aux voitures électriques neuves est d'un montant de 6 000€ pour les véhicules coûtant moins de 47 000€. Ce montant tombe à 2 000€ pour les véhicules électriques neufs dont le prix se situe entre 45 000 et 60 000€ et il reste encore un bonus écologique de 1000€ pour les hybrides rechargeables de moins de 50 000€. On le sait, ces montants doivent se réduire dès le 1er janvier 2023 : d'après le barème initialement prévu pour l'été 2022 et finalement reporté de six mois, les voitures électriques neuves de moins de 45 000€ n'auront normalement plus droit qu'à 5 000€ et celles coûtant entre 45 000€ et 60 000€, à 1 000€. Par ailleurs, il devrait en être fini du bonus écologique pour les véhicules hybrides rechargeables neufs à cette date.

Mais le gouvernement pourrait aussi décider de prendre de nouvelles restrictions quant au champ d'application de ce bonus écologique. Dans sa conférence de presse du projet de loi de finance de l'année 2023, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a en effet évoqué ce futur barème du bonus écologique en des termes surprenants : « il ne vous a pas échappé que les Américains réservent désormais leurs aides à l'achat aux seuls véhicules construits sur le territoire du pays. Et bien je veux ouvrir cette réflexion. Ne devons-nous pas réserver notre bonus écologique aux voitures construites en France ou en Europe, ou au moins s'assurer qu'ils sont conformes aux nouveaux standards environnementaux ? », a-t-il interrogé. Il faut dire que dans le marché actuel de l'automobile, la quasi-totalité des voitures électriques sont construites hors de France : les Renault Zoé, Mégane E-Tech et autres Kangoo électriques sont bien assemblés dans le pays, tout comme la DS 3 E-Tense ou l'Opel Mokka-e. Mais tout le reste vient d'autres pays d'Europe ou carrément de Chine, y compris pour certains modèles des groupes français comme la petite Dacia Spring. Restreindre le bonus écologique aux voitures construites en Europe excluraient déjà une grosse partie du marché : les modèles de Ford et de Tesla, par exemple, mais aussi les constructeurs coréens, japonais et la totalité des marques chinoises misant souvent sur une tarification plus intéressante. Restreindre ce bonus écologique aux seules voitures électriques produites en France exclurait carrément tous les modèles français à de rares exceptions près chez Renault, DS et Opel !

Une bonne idée ?

Sur le principe, l'idée de favoriser la production en France ou au moins en Europe nous paraît en tout cas pertinente, surtout sur un marché aussi stratégique que celui des voitures électriques dépendant actuellement en grande partie de l'industrie chinoise. Mais sauf à imaginer que les constructeurs français ne puissent rapatrier toute leur production électrique dans le pays à court terme (ce qui paraît peu probable), le bonus écologique ne serait plus valable que sur une poignée de modèles (à moins que cette conformité aux "standards environnementaux" dont parle Bruno Le Maire constitue un moyen d'inclure beaucoup plus de modèles ?). Certes, cette aide est de toute façon appelée à se réduire puis à disparaître totalement bien avant la fin de la décennie. Et comme en Allemagne, les professionnels de l'automobile espèrent tous que cette baisse des aides ne poussera pas les consommateurs à se détourner de la voiture électrique...