20ème anniversaire: les road-trips - Salon de l'auto Caradisiac

L’avantage avec la presse automobile, c’est qu’on y voyage. Mais si les essais nous permettent d’effectuer des sauts de puce dans des contrées parfois lointaines, rien de tel qu’un road-trip plus long pour jauger des qualités et défauts d’un modèle sur le long terme.

On en a eu une parfaite illustration à l’automne 2019, avec ce voyage qui aura mené la rédaction de Paris à Bruxelles en voiture électrique. Un trajet qui sur le papier tient de la formalité, mais qui a permis de tirer des conditions pour le moins surprenantes au terme d’un aller-retour de plus de 600 km. Entre les bornes indisponibles et les difficultés à charger certains modèles, cette épreuve de terrain nous permis de voir ce qu’un parcours calibré sur mesures par un constructeur automobile nous aurait fait rater.

De fait, les essais de nouveautés ont souvent un inconvénient, qui est celui d’être organisé selon un timing très serré. Cela suffit certes à nos journalistes aguerris, qui testent des nouveautés à longueur d'anné, de juger un modèle, mais certains détails peuvent parfois passer sous nos radars.

C’est pourquoi nous organisons régulièrement de véritables road trips, des expéditions au long cours qui nous permettent de « vivre » réellement avec des voitures et de nous rendre compte si ce qui pourrait sembler comme un atout constitue un réel avantage à l’usage, ou si à l’inverse ce qui s’apparente à un défaut n’est finalement pas si ennuyeux que cela. Bref, rien ne vaut l’épreuve de la « vraie vie » pour se faire une véritable idée d’un modèle.

Ces dernières années, sous l’impulsion de Claude Barreau, grand Manitou de Caradisiac et voyageur compulsif, la rédaction aura successivement mis le cap sur la Roumanie pour tester la gamme Dacia dans son habitat d’origine (et ça a parfois été sportif !), la République Tchèque pour jauger des qualités des produits Skoda, l’Italie (sous le cagnard) pour éprouver les productions Fiat, ou bien encore la Suède en plein hiver pour pousser la gamme Volvo dans ses derniers retranchements.

Des voyages au long cours effectués généralement au cœur de l’hiver (sinon ce serait moins drôle), sur des routes parfois défoncées, et dans des zones où les interprétations du code de la route sont parfois surprenantes.

Mais aussi, pour la rédaction, des souvenirs incroyables qui mêlent paysages grandioses (ah, le lever de soleil sur la Suède enneigée, ou ces incroyables villages nichés au cœur des montagnes de Ligurie!), passages de frontières improbables, visite de lieux mythiques (comme par exemple le musée Ferrari de Modène, dans la maison natale du Commendatore, ou ce tournage sur les toits du Lingotto à Turin), découverte de spécialités culinaires locales parfois étonnantes et, avouons-le, moments de franche rigolade.

Mais au-delà du plaisir ressenti par l’équipe durant ces voyages, l’important est le service rendu pour vous, lecteur en phase d’achat ou simple curieux. Une voiture avec laquelle on parcourt plusieurs milliers de kilomètres dans des conditions difficiles est une voiture dont on n’ignore plus rien des qualités et défauts, et c’est bien ce que vous attendez du premier site d’information automobile de France.

Cliquez ici pour retrouver toutes nos virées Caradisiac. Outre les voyages évoqués ci-dessus, embarquez notamment pour la Suisse en Mercedes EQC, pour le Maroc en Ford Raptor, pour le Canada en camping-car Volkswagen, etc.