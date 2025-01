25 ans de Porsche GT3 à Rétromobile 2025 !

Nous venons d’essayer la toute nouvelle Porsche 911 GT3 type 992.2, dont nous vous reparlerons dès demain sur Caradisiac. C’est la dernière née d’une lignée de modèles qui remonte à 1999, date à laquelle la toute première 911 GT3 (type 996) était arrivée sur le marché.

Le principe de la GT3, lignée remplaçante des Carrera RS, est très simple : on prend la base de la 911 routière et on améliore son châssis comme son moteur pour la rendre la plus efficace possible sur circuit. Le tout premier modèle développait 360 chevaux via un bloc de 3,6 litres et avec la nouvelle 911 GT3 type 992.2, on en est déjà à la huitième itération du modèle qui développe désormais 510 chevaux (et coûte hélas plus de 200 000€ !) sur la base d'un bloc de 4,0 litres de cylindrée.

Six modèles de la lignée des 911 radicales

A Rétromobile 2025, Porsche amènera six 911 énervées : quatre de la lignée GT3 (une 996.2, une 997.2, une 991.2 et la toute nouvelle 992.2) mais aussi une 911 Carrera 2.8 RSR de course et une 964 RS avec le châssis nu et son moteur en exposition.

Comme nous vous l’expliquerons demain dans notre essai, cette 911 GT3 va peut-être perdre prochainement sa mécanique atmosphérique à cause de l’évolution des normes européennes. Ce serait cruel pour un si bel anniversaire…