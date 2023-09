33, le chiffre magique pour Alfa… ou pas

Très belle surprise réservée par Alfa Romeo aux passionnés en 1967. Pour la première fois, la marque milanaise développe une auto entièrement nouvelle pour courir en sport-proto : la Tipo 105/33, plus simplement dénommée 33. A un châssis ultramoderne mêlant aluminium, électron et acier répond un superbe V8 2,0 l en position centrale arrière. Le Biscione a choisi cette catégorie de compétition car elle permet d’étrenner des solutions techniques récupérables pour la grande série, et un moteur relativement petit pour créer une proximité avec l’acheteur Alfa traditionnel.

D’ailleurs, l’ultralégère 33 se déclinera en version route, dite Stradale. Elle se drape d’une sublime carrosserie due à Franco Scaglione posée sur un châssis de course allongé afin de rendre l’auto plus spacieuse, donc moins difficile à utiliser sur route. Son 2,0 l à injection voit sa puissance ramenée de 260 ch à 230, un chiffre toujours exceptionnel, et s’attèle à ce qui est très certainement une première pour une voiture de route : une boîte à six vitesses.

La 33 ne pesant que 690 kg, elle gratifie d’accélérations foudroyantes pour l’époque, atteignant les 100 km/h en 5 s à peine. Seulement, à cause de sa technologie châssis issue de l’aéronautique, la Stradale coûte une fortune : 9 750 000 lires, contre par exemple, 7 700 000 lires à une Lamborghini Miura. De sorte que sur les 50 exemplaires prévus par Alfa, seuls 11 ont été vendus. Deux autres prototypes ont été terminés, ainsi que cinq autres châssis qui ont servi à réaliser des concept-cars, comme la sublime Bertone Carabo. Par ailleurs, la 33 de course a obtenu de très beaux résultats en course, remportant par exemple le championnat des sport-protos en 1971. Un échec sur route mais un succès en piste !

Avance rapide jusqu’en 1983. Pour remplacer son Alfasud, excellente auto apparue en 1971 mais dépassée au tournant des années 80, Alfa Romeo exhume l’appellation 33. Ce n’est pas la première fois que la marque donne à une berline de série un nom de modèle de course. Par exemple, en 1972, l’Alfetta recycle le surnom donné à des Formule 1 du début des années 50, les 158 et 159 (ce dernier chiffre désignera d’ailleurs dès 2005 une descendante de l’Alfetta). Seulement, d’un point de vue technique, la 33 de 1983 n’est qu’une Alfasud dégradée, Alfa connaissant trop de soucis de trésorerie pour développer un nouveau modèle. Pourtant, cette compacte sympathique malgré son look incertain se vendra très dignement jusqu’en 1994, frôlant le million d’exemplaires. Totalement l’opposé de la 33 Stradale de 1967 !

Et voilà-t-y pas qu’Alfa Romeo nous ressort le chiffre 33. Cette fois, il s’applique à une supercar n’ayant strictement rien à voir avec un modèle de course. Au contraire, la 33 Stradale de 2023 dérive de la spectaculaire Maserati MC20, dont elle conserve le fabuleux V6 Nettuno, comme nous le révèle Pierre-Olivier Marie, qui a dû être très déçu de constater qu'un seul exemplaire électrique a été attribué... Cette démarche évoque quelque peu celle ayant engendré la 8C Competizione, proche techniquement de la Maserati 4200 GT et nantie d’une robe magnifique.

Les 33 exemplaires de la 33 ont tous été vendus avant même que la voiture ne soit présentée au grand public, un peu à la manière des Ferrari hors-séries, d’abord proposées à une élite. Superbe et inspirée de son ancêtre de 1967, la 33 Stradale actuelle ne verse pour autant pas dans le néo-rétro. Si elle a le mérite d’apporter un éclairage d’exception à Alfa Romeo demeurera excessivement rare, aucun exemplaire supplémentaire n'étant prévu. Toutefois, elle serait l’avant-garde d’une lignée d’engins hors normes pour la marque au Biscione.

Et si celle-ci nous livrait de nouveau une compacte dénommée 33, cette fois établie sur la base des Peugeot 308/Opel Astra électriques ? Une vision de cauchemar qui, hélas, n’envisage rien d’impossible vu ce qu'il s'est passé durant les années 80...