500 000 Dacia Duster sur nos routes

Ce n’est pas encore « le million, le million ! » que peuvent scander les équipes de Dacia France, mais le chiffre de 500 000 unités vendues est un score pour le moins honorable. Il n’en reste clairement pas autant sur nos routes, mais il n’y a pas une journée qui passe sans que l’on ne croise un Duster…

Lors de l’apparition de la première génération, en 2010, il a tout de suite plu. Il faut dire qu’avec un tarif de base de 11 900 €, il avait de quoi séduire. Pour 16 000 €, il était possible d’acquérir un modèle correctement équipé. À ce prix, la concurrence était inexistante. Au total, entre 2010 et 2017, Dacia a enregistré 291 764 immatriculations.

En 2017, la marque roumaine remet le couvert avec un second opus plus soigné. Design, prestations, confort, équipements technologiques, il progresse sur tous les plans, conserve ses aptitudes en tout terrain, et n’augmente son prix de départ que de 90 €. Bien sûr, c’était avant l’inflation généralisée puisqu’il s’affiche désormais à partir de 17 990 €.





Dacia en pleine forme

Cette deuxième génération rencontre sans mal un véritable succès puisqu’il a séduit 208 236 clients en France en six ans. Il s’agit du SUV le plus vendu à particuliers et il se classe depuis le début de l’année en onzième position (10 666 unités) entre une autre Dacia, la Spring (10 696 unités) et le Renault Austral (10 025 unités).

Au total, Dacia place quatre modèles dans le Top 20 des ventes en France, une sacrée performance. Et cela ne semble pas près de s’arrêter puisque les immatriculations ont augmenté de 33 % au premier trimestre.