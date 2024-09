80 ou 90 km/h, il va falloir trancher

Admettons que le 80 km/h ait, à l’échelle du pays, sauvé des vies comme l’affirme l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Et même que la mortalité soit remontée dans certains départements revenus au 90 km/h. Mais il est vrai aussi qu’elle a baissé dans d’autres après l’abandon du 80.

Qu’importe, cette mesure n’a eu que très peu d’effet sur la courbe des tués, pas plus que son abandon dans plus de la moitié des départements n’a créé une hécatombe.

Depuis 2013 et hors Covid, la mortalité routière ne diminue plus que tout doucement, au rythme lent de la modernisation du parc automobile. La grande cassure de la courbe des tués à l’arrivée des radars automatiques au début des années 2000 est un lointain souvenir et on s’accommode de nos plus ou moins 3 500 morts par an, comme on s’accommodait d’en avoir 7 000 ou 8 000 dans les années 90.

Que reste-t-il du 80 km/h ? Sur les départementales, si la vitesse moyenne du flux a diminué un peu le matin et le soir aux heures de pointe, elle a plutôt augmenté le reste du temps et surtout, il y a bien plus de dépassements, dans les deux sens du terme : de la limitation et du conducteur de devant.

Globalement, les 80 km/h n’est plus guère respecté qu’à l’approche des radars, la France roule encore massivement à 90-100. Alors, pourquoi le conserver ?

Deux camps sur la route

Le 80 km/h, en 2018, je n’y étais pas hostile même si la perspective de devoir ralentir ne me réjouissait pas. Tout ce que j’ai appris sur la sécurité routière en 20 ans à Auto Moto, c’est que la vitesse étant la mère de tous les dangers de la route, elle est la clé pour tous les réduire.

Bref, je ne peux pas être opposé au 80, mais je n’arrive pas à y être favorable car j’ai la nette impression qu’en plus d’avoir participé à la grande colère des gilets jaunes et de n’avoir jamais été beaucoup respecté, il a créé deux camps sur la route.

D’un côté la minorité qui s’y tient strictement avec les quelques extrémistes qui roulent un peu en dessous (on ne sait jamais) et ceux un peu au-dessus : la vitesse de leur GPS. De l’autre, une majorité qui continue à rouler à un bon 90 – un petit 100 compteur - et les autres qui s’en tamponnent encore plus ouvertement et roulent « au feeling » ou pour être à l’heure et parce qu’ils n’ont pas que ça à faire et connaissent les radars (et parfois les gendarmes) par leurs prénoms.

De ce que j’en vois, pas grand-chose ne roule plus vite qu’une camionnette d’artisan. Pour faire simple : c’est l’anarchie sur les D.

Une idée du Far West

Et l’État a poussé cette anarchie à son paroxysme par une de ses décisions indécises, dans le style mi-mièvre, mi-mou, dont il a désormais coutume : la permission donnée aux départements de choisir leur limitation.

J’ai passé une partie de juillet dans le Limousin, entre Creuse, Corrèze (90 km/h partout) et Haute Vienne (80 km/h presque partout) et évidemment, les panneaux sont rares, autant ceux de limitation que ceux de changement de département. Résultat, on ne sait jamais vraiment à quelle vitesse rouler, sauf à se fier à l’état de la route : excellent en Corrèze (département pauvre économiquement mais ayant eu deux députés devenus présidents), correct en Haute Vienne et souvent pitoyable en Creuse. Dépassés, dépasseurs, personne ne semble savoir qui a raison et au fond, domine l’impression que tout le monde s’en tamponne le carton rose.

L’été, ajoutez à ce foutoir des milliers de touristes qui craignent les virages, des centaines de camping-cars et des ribambelles de cyclistes, retirez les gendarmes partis à Paris surveiller les JO, et ça vous donne une vague idée du Far West.

Dans les régions qui ont conservé le 80 km/h comme la Bretagne et les Hauts de France où je circule assidûment, c’est plus simple. D’abord, les routes y sont plus droites et plates et surtout, le 90 km/h – minimum - semble être encore en vigueur pour tous.

De toute façon, respecter les limitations sur ces routes jaunes ou blanches des cartes Michelin relève du pur consentement, pour ne pas dire de la conviction. Car l’impunité y est quasi totale vu qu’il est impossible de surveiller la gigantesque toile d’araignée de ces 600 000 km de départementales et communales. Les rares radars automatiques que l’on y voit, quand ils ne sont pas brûlés, peints ou emballés, sont comme partout, annoncés par Waze ou TomTom. Quant aux gendarmes à jumelles, je compte sur les doigts d’une main les fois où j’en ai vu ces dix dernières années.

La synchronisation des tachymètres

Après le Limousin, je suis parti une semaine dans le sud de l'Allemagne, et là surprise, après avoir traversé trois ou quatre départements français pas d’accord entre eux sur l'allure qui convient (je viens de recevoir un PV fruit de cette divergence d’opinions) et tâté un bout d’autoroute à vitesse libre (ma moto tire un peu court) je me suis retrouvé sur d’étranges routes où le flux des conducteurs semble piloté par un grand ordinateur central qui synchroniserait les tachymètres. À moins qu’ils ne soient tous équipés du limiteur qui lit les panneaux et, encore plus dingue, que personne ne le déconnecte au démarrage. Le fait est qu’en Allemagne, hors autobahn, on ne se dépasse pas, ou très rarement.

Comme en Grande Bretagne, le réseau secondaire y est majoritairement limité à 100 km/h avec de nombreuses portions à 80 km/h et il est frappant de constater que tout le monde roule à l’allure indiquée, ni plus ni moins et que dépasser le véhicule de devant semble parfaitement inconvenant, même s’il se traîne à 93 km/h. Je me demande si là n’est pas le secret d’une bien moindre mortalité routière.

Attention, je ne veux pas prôner le « cent à l’heure » en France, juste souligner qu’il est temps de nous entendre sur la vitesse à laquelle doit défiler le paysage. Et de ce point de vue, les Français semblent avoir voté pour le 90 km/h et tant pis s’ils ont tort.