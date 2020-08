8500 balles de golf dans un Seat Tarraco

La praticité est un paramètre important à bord d'un SUV sept places. Seat prouve que son Tarraco est particulièrement logeable via une vidéo promotionnelle insolite montrant que 8500 balles de golf rentrent dans son coffre.

Le constructeur ibérique donne cette mission aux deux jeunes golfeurs espagnols Orial Martinez et Marina Martinez. Sur les images, les premières balles bondissent grâce à un coup de club particulièrement bien dosé. La suite nécessite la fermeture du hayon pour remplir les dernières centaines de balles avec des seaux. De quoi indiquer adroitement que le Seat Tarraco bénéficie d'un volume de coffre allant de 760 litres à 1920 litres.

Le Seat Tarraco est disponible pour rappel sur le marché depuis deux ans. Le plus grand SUV de la gamme de la marque du groupe Volkswagen repose sur la même plateforme que les Volkswagen Tiguan et Skoda Kodiaq. Ce véhicule surélevé transmet sa cavalerie via deux ou quatre roues motrices avec des mécaniques essence et diesels. Enfin, une version hybride rechargeable est attendue pour cette année.