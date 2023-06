À contre-courant : les alternatives au SUV Skoda Enyaq iV

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Skoda Enyaq iV Version 60 180 ch à 46 150 € (Bonus – 5 000 €)

Le SUV électrique Skoda Enyaq iV vient récemment de faire parler de lui puisque son entrée de gamme vient de passer sous la barre des 40 000 €. Malgré cette bonne nouvelle, cela ne concerne que la version à petite batterie de 52 kWh et à motorisation de 150 ch. Lors de notre essai de ce modèle nous avions indiqué que la version supérieure à batterie de 60 kWh dotée d'une motorisation de 180 ch était plus intéressante. De plus avec un tarif d’entrée de gamme à 46 150 €, elle permet de bénéficier d’une aide de l’état sous la forme d’un bonus écologique de 5 000 € (réservé aux électriques jusqu’à 47 000 €). Hormis ce tarif, qui dans la catégorie est attractif, ce Skoda Enyaq iV est un vrai véhicule familial doté d’une belle habitabilité aux places arrière et d’un volume de coffre de 585 litres. À bord, la qualité perçue est excellente, la planche de bord affiche une belle modernité, il y a des espaces de rangement un peu partout et le confort est optimal avec une suspension typée un peu souple, ce qui se traduit au volant par un comportement un peu pataud et une prise de roulis assez importante dans les virages pris à allure élevée. Il n’y a rien de dangereux cependant. Quant aux 180 ch de la motorisation électrique, ils sont suffisants pour obtenir de belles accélérations et des reprises correctes.

Bien équipé en entrée de gamme ce Skoda Enyaq iV dispose de série d’un bel écran multimédia de 13 pouces avec navigation intégrée (dommage l’ergonomie est moyenne), d’une instrumentation numérique personnalisable de 5,3 pouces, du Smarlink sans fil (Apple Carplay et Android Auto), de jantes en alliage de 19 pouces, de rampes de pavillon noires, d’une caméra de recul, de radars de stationnement avant et arrière, d’aides à la conduite comme le maintien dans la voie et le freinage auto d’urgence, etc. Le chargeur embarqué est d’une puissance maximale de recharge de 11 kW et avec une prise CCS la puissance maximale de recharge est de 120 kW. Cela permet des temps de recharge dans la moyenne de la catégorie, 6 h 35 en 11 kW pour une charge complète, 35 minutes en 100 kW pour passer de 5 à 80 % de charge. C’est ce qui pénalise le plus les conducteurs des voitures électriques qui doivent intégrer dans leur temps de parcours (surtout si celui-ci dépasse les 300 km), des temps de recharge qui peuvent augmenter de manière importante la durée du déplacement. Pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre, voici trois alternatives thermiques à ce SUV Skoda Enyaq iV Version 60.

Le « contre-courant » avec une motorisation thermique de 150 ch : Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 ch ACT DSG7 Finition Ambition à 40 530 € (Malus : + 2 205 €)

Si le Skoda Enyaq iV est uniquement électrique, il existe dans la gamme du constructeur un autre SUV familial, le Skoda Kodiaq, un grand SUV de 4,70 m de long est en attente d’un renouvellement en 2024. Né en 2016 et restylé en 2021, ce SUV dispose de motorisations essence et diesel qui ne sont pas microhybridées et donc fortement impactées par le malus. C’est le cas de la motorisation 1,5 TSI ACT de 150 ch que nous avons choisie, une motorisation disposant d’un système de désactivation des cylindres qui est un peu juste en puissance. Elle n’apporte pas beaucoup de dynamisme à l’ensemble, le Kodiak étant un véhicule assez lourd qui n’aime pas être brusqué. De plus, si l’on ne fait pas trop attention au maniement de l’accélérateur, les consommations s’envolent et affichent facilement 9 litres de moyenne aux 100 kilomètres. En étant plus raisonnable et en pratiquant l’écoconduite, on peut espérer être sous les 8 l/100 km.

S’il ne se révèle pas des plus toniques ni des plus sobres, les atouts de ce modèle se situent ailleurs. Dans ses petits plus pratiques et ses multiples espaces de rangement, dans sa finition et sa belle qualité perçue, dans son excellente ergonomie avec un système multimédia qui s’avère facile à utiliser. Mais aussi, ses atouts résident dans sa bonne habitabilité aux places arrière et son grand coffre de 630 litres en cinq places. Ultimes bons points, la banquette coulissante (sur 180 mm) est de série, et la possibilité pour 1 200 € de plus de disposer d’une version à sept places avec deux places additionnelles qui ne sont pas que des places de dépannage.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride et FlexiFuel : Ford Kuga 2.5 Duratec 190 ch Hybrid FlexFfuel (FHEV E85) Powershift Finition Titanium à 41 400 €

Le Ford Kuga est dans l’attente d’un restylage qui devrait intervenir prochainement. Celui-ci ne devrait pas bouleverser le caractère et le style de ce modèle qui affiche de belles qualités routières, un bon agrément de conduite et fait preuve de prévenance pour ses passagers avec un excellent confort, si ce n’est une petite sécheresse des suspensions à faible allure. Pesant quelque 1 700 kg, le Ford Kuga n’est pas un modèle d’une sportivité folle et avec lui, une conduite apaisée est conseillée. Sous son capot, le Ford Kuga embarque une motorisation hybride simple capable de fonctionner avec du carburant E85 au tarif bien moindre que le SP95 E10. Même si l’utilisation de ce carburant entraîne une surconsommation de 20 à 25 %, cela reste une bonne affaire à la pompe. Cette motorisation est constituée d’un bloc quatre cylindres e 152 ch à cycle Atkinson associé à une batterie de 1,1 kWh, qui se régénère lors des décélérations et peut être utilisée, seule, sur quelques centaines de mètres à 50 km/h. La puissance cumulée est de 190 ch. C’est le même système que celui qu’utilise Toyota sur ses hybrides simples et il permet de limiter la consommation en ville. Une consommation qui s’établit sur un parcours mixte à 6 l/100 km lorsque le moteur fonctionne à l’essence et 7,5 l/100 km avec de l’E85. Le démarrage de ce SUV se fait toujours en électrique avant que le bloc thermique ne prenne le relais, le fonctionnement est transparent pour le conducteur et il n’y a que lors des fortes accélérations que le moteur thermique se fait un peu plus entendre. Bon point, les performances sont identiques avec les deux carburants.

À bord, le Ford Kuga affiche une présentation classique manquant un peu de fantaisie. Cela est compensé par une bonne finition et que belle qualité d’assemblage, ainsi qu’une belle dotation en équipement en entrée de gamme avec de nombreuses aides à la conduite et une caméra de recul 180°, la climatisation bizone, une instrumentation numérique de 12,3 pouces, le système multimédia Ford SYNC3 avec écran tactile de 8 pouces, la radio DAB, les commandes vocales, l’Apple CarPlay et Android auto et 6 haut-parleurs. On ne manque pas d’espace à l’arrière et la banquette étant coulissante de série permettra soit de donner plus d’espace aux jambes, soit de moduler le volume de coffre qui oscille entre 411 et 581 litres en cinq places.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride : Toyota Rav4 Hybride 2WD 218 ch Finition Dynamic à 44 500 € (Malus : + 125 €)

Chez Toyota l’hybride on connaît et on en équipe pratiquement tous les modèles. Le Toyota Rav4 n’échappe pas à la règle et dispose de motorisations hybrides et hybride rechargeable, c’est la première que nous conseillons dans sa version 4x2 (un seul moteur électrique) puisqu’elle existe aussi en 4x4 (deux moteurs électriques, un sur chaque essieu et 222 ch de puissance cumulée). Cette cinquième génération de Rav4 arrivée en 2019 devrait bénéficier d’un restylage en 2024, mais il a déjà reçu quelques améliorations à la fin de 2022 : nouveau système multimédia (Toyota Smart Connect) avec écran multimédia 10,5 pouces, évolutions des commandes vocales, nouveau compteur numérique (12,3 pouces) personnalisable, etc. En 2019, il a reçu la nouvelle plateforme TNGA, spécialement adaptée à l’architecture hybride dotée d’un centre de gravité plus bas, d’une structure rigidifiée et d’une meilleure répartition des masses. La motorisation hybride de 218 ch est constituée d’un quatre cylindres essence de 2,5 litres et d’une motorisation électrique pour le modèle à deux roues motrices et de deux moteurs électriques pour le modèle à quatre roues motrices qui demande 2 050 € de plus à l’achat. Dans un cas le malus est limité à 125 €, dans l’autre 170 €. Avec cette motorisation hybride, la consommation de ce modèle qui pèse 1 700 kg se révèle raisonnable avec 6,5 litres aux 100 km sur un parcours varié, 7,4 l sur l’autoroute. Cet hybride permet d’assurer 2 à 3 kilomètres en tout électrique, grâce à une batterie de 1,3 kWh, et lorsque l’on accélère fort, si la transmission à variation continue génère toujours un effet de patinage, il est désormais moins marqué qu’avant et beaucoup moins sonore. Les suspensions sont réglées souples, autant dire que la conduite ne sera pas dynamique, mais véhicule familial, le Toyota Rav4 préfère soigner ses occupants que d’effectuer des prouesses sur la route.

Dans l'habitacle de ce modèle de 4,60 m de long, il fait bon vivre avec beaucoup d’espace pour les passagers de la banquette, tandis que le coffre affiche une capacité de 580 litres pour les bagages. La modularité est basique avec une banquette fractionnable (60/40) dont on apprécie, une fois les dossiers rabattus, que le plancher soit plat et que dans cette configuration la capacité grimpe jusqu’à 1 690 litres. Le système multimédia ayant été revu fin 2022, il est plus fluide, affiche une meilleure définition et des graphismes plus modernes, il s’est mis au goût du jour. L’ambiance est plutôt sombre à bord, mais la qualité perçue est correcte avec des matériaux en partie haute de la planche de bord, mais toujours des plastiques durs en bas.

Bilan Trois alternatives thermiques au Skoda Enyaq iV électrique, voilà de quoi voyager loin sans passer son temps à attendre la recharge de son véhicule. Si l’alternative Skoda Kodiaq ne dispose pas d’hybridation et écope d’un malus assez important, les Ford Kuga et Toyota Rav4 grâce à leur technologie hybride permettent d’afficher des consommations raisonnables. Alors, toujours intéressés par l’électrique ?

Skoda Enyaq iV Version 60 180 ch à 46 150 € (Bonus – 5 000 €)

Les avantages

Le bonus de 5 000 €

L’habitabilité très correcte

Le volume de coffre

La dotation en équipement

Les inconvénients

La puissance de recharge dans la moyenne

Le comportement peu dynamique

L’autonomie sur autoroute

Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 ch ACT DSG7 Finition Ambition à 40 530 € (Malus : + 2 205 €)

Les avantages

La belle habitabilité et le volume de chargement

La possibilité de le choisir en version sept places

Les petits plus pratiques dont la banquette coulissante

La qualité des matériaux

Le confort

Les inconvénients

Le malus très élevé

La possibilité d’obtenir de belles remises, jusqu’à 10 % car véhicule en fin de carrière

Les inconvénients

La consommation importante

Le dynamisme en berne

Ford Kuga 2.5 Duratec 190 ch Hybrid FlexFfuel (FHEV E85) Powershift Finition Titanium à 41 400 €

Les avantages

L’absence de malus

La consommation raisonnable

La possibilité de rouler à l’E85

L’équipement complet

L’habitabilité et la modularité intéressantes

Les fortes remises (jusqu’à 14 %) pour cette version avant restylage

Le confort

Les inconvénients

La surconsommation en E85

La lenteur de la boîte automatique

Toyota Rav4 Hybride 2WD 218 ch Finition Dynamic à 44 500 € (Malus : + 125 €)

Les avantages

La consommation séduisante

L’agrément de conduite

Le confort

L’habitabilité aux places arrière

Le système multimédia qui progresse

Les inconvénients