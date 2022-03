Essai - Skoda Kodiaq TSi 150 ch (2022) : que vaut la seule version essence?

EN BREF SUV familial 5 ou 7 places Seule version essence À partir de 31 410 €

Voilà maintenant un peu plus de cinq ans que le Skoda a commercialisé son SUV familial, le Kodiaq, un modèle disponible en 5 ou 7 places. Le succès a été au rendez-vous avec plus de 600 000 exemplaires écoulés dans le monde et il représente une valeur sûre du segment avec le Peugeot 5008, même si le SUV de Peugeot demeure le leader de la catégorie, notamment en France.

Il a donc fallu attendre l’an passé pour que Skoda décide de le restyler. Les évolutions esthétiques sont particulièrement réduites puisqu’elles portent majoritairement sur la face avant du véhicule avec l’adoption d’une calandre élargie, des projecteurs effilés et des boucliers redessinés. Des éléments qu’ils partagent désormais avec l’Enyaq, le SUV 100% électrique de la marque. Les feux arrière héritent pour leur part de la technologie LED.

À l’intérieur, les modifications apportées lors du restyling sont très légères. La planche de bord quasi inchangée est toujours aussi massive avec des matériaux d’excellente qualité et un assemblage de bon niveau. Le numérique est au rendez-vous avec une instrumentation 10 pouces paramétrable et un écran multimédia 8 pouces. Celui-ci contrairement aux dernières productions du groupe Volkswagen s’avère facile à utiliser. Le modèle tchèque bénéficie d’une ergonomie naturelle.

Avec sa longueur de 4,69 m, le Kodiaq est un modèle imposant et ses dimensions lui confèrent une vocation familiale indéniable. Il est d’ailleurs l’un des plus accueillants que ce soit au niveau de l’habitabilité ou du volume de chargement. Ainsi, les occupants vont profiter d’un des espaces intérieurs les plus généreux du marché que ce soit en matière d’espace aux jambes ou de garde au toit. Trois adultes pourront voyager en toute tranquillité même si la place centrale est plus étroite que les autres. Le Kodiaq offre aussi une bonne modularité avec une banquette coulissante et la possibilité de transporter 7 personnes moyennant 1 100 € de plus.

Et le coffre, me direz-vous, eh bien, il est tout simplement gigantesque avec une capacité qui oscille entre 270 en configuration 7 places, 630 (5 places) et 2 000 litres (2 places). La manipulation est simple et permet de dégager une longueur de chargement de presque 2 mètres.

Comme beaucoup de modèles de la marque, le Kodiaq est doté aussi de nombreuses astuces à l’image du parapluie dans les portières ou du grattoir à givre servant également à mesurer l’usure des pneumatiques. Ces dernières sont de série mais d’autres font partie des options comme les protections d’angles de portes et la poubelle dans la contre-porte conducteur (200 €) ou les appuie-tête arrière intégrant des maintiens de tête latéraux (180 €).

À l’heure où beaucoup de véhicules adoptent des motorisations hybrides, le Kodiaq lui conserve des moteurs classiques à savoir essence ou diesel. Après le diesel, place maintenant à l’unique version essence disponible au catalogue, le TSI 150 ch. Un moteur bien connu puisqu’il est présent sur de très nombreux modèles du groupe Volkswagen que ce soit Audi, Seat ou Skoda. Il s’agit d’un 4 cylindres 1.5 qui développe 150 ch et un couple de 250 Nm disponible à partir de 1 500 tr/min. Il est couplé à une boîte DSG à 7 rapports qui entraîne les deux roues avant. Pas de transmission intégrale donc. Ces valeurs sont suffisantes pour une berline mais pourraient sembler un peu justes pour un véhicule du gabarit du Kodiaq. Pourtant à l’usage, le TSI 150 ch offre des accélérations toniques comme en atteste le 0 à 100 km abattu en 9,8 s. Toutefois, ce n’est clairement pas une impression de dynamisme qui domine, bien au contraire. Les reprises sont un peu molles et ce 4 cylindres a du mal à apporter du punch à ce Kodiaq dont le poids avoisine les 1 600 kg. Le Kodiaq n'aime pas être malmené et il en est de même de la boîte DSG qui peine à enchaîner les rapports dans certaines situations.

Le manque de tonicité de ce dernier se retrouve au niveau du comportement. Le Kodiaq est peu dynamique et il fait plutôt la part belle au confort. Quand le rythme s’accélère des mouvements de caisse se ressentent et le SUV de Skoda apparaît un cran en deçà d’un 5008 plus alerte et agile dans les mêmes conditions. Toutefois, en conduite normale, le Kodiaq distille un bon confort conforme à ce que l’on attend d’un véhicule familial.

Terminons par un mot sur le budget de fonctionnement de ce Kodiaq. Pour ce qui est de la consommation, nous avons relevé, sans surprise, une consommation élevée de 9l/100 km et ce malgré la présence d’un système de désactivation des cylindres. Il faudra aussi composer avec un malus conséquent puisque celui-ci se monte à plus de 4 000 €.