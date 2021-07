En bref SUV familial à partir de 29 980 € 5 ou 7 places

Sur le marché des SUV familiaux, le Kodiaq se positionne comme l’un des plus attractifs, en raison de ses volumes XXL mais surtout de ses tarifs compétitifs. Rappelons que le tchèque fait débuter son offre sous les 30 000 €. C’est d’ailleurs un succès puisqu’il s’est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde. Avec son concurrent le Peugeot 5008, il truste les premières places sur le vieux continent.

dailymotion Essai vidéo - Skoda Kodiaq (2021) : même joueur joue encore

Ce succès, c’est l’une des raisons qui a fait patienter Skoda avant de restyler son modèle lancé voilà 5 ans. Une éternité. Ce restylage se veut logiquement timide pour ne pas stopper le Kodiaq sur sa lancée. On attendait une hybridation, il n’y en aura pas, même légère

Le Kodiaq fait donc évoluer son design robuste en douceur. Il reçoit des feux plus effilés, des boucliers avant et arrière redessinés et surtout une nouvelle calandre. Cette dernière gagne un effet 3D, similaire à celui que l'on trouve sur le tout récent Enyaq. Toute la gamme est équipée de feux à LED et les plus exigeants auront même droit aux feux matriciels à LED sur les finitions hautes.

A bord, les changements sont nettement plus timides. De nouveaux sièges en cuir ergonomiques débarquent au catalogue tandis qu'il y aura la possibilité d'opter pour des sièges Eco en "matériaux végans recyclés" (100 €). Le digital cockpit de 10,25 pouces intègre un nouvel affichage sport sur les versions RS et Sportline.

Il faut le reconnaître, les évolutions sont très légères mais le Kodiaq vieillit plutôt bien. Son système multimédia reste dans le coup, la présentation est austère mais de qualité et par-dessus tout, il conserve ses points forts. Un espace à vivre gigantesque parfaitement adapté à une grande famille, sa bonne modularité avec une banquette coulissante et la possibilité de profiter de 7 places moyennant 1 100 € de plus. Et enfin son coffre, énorme qui peut engloutir entre 720 et 2 000 litres une fois les sièges rabattus. La manipulation s’effectue en un clin d’œil depuis le coffre (option) pour obtenir un plancher plat et une longueur de chargement de plus de 2 mètres.