À nouveau un coupé sportif croisé avec un SUV

Il y a un an, nous nous posions cette question : la Porsche 911 Dakar va-t-elle lancer une nouvelle mode ? S’il est encore trop tôt pour y répondre, un nouvel indice permet d’y croire un peu plus. À l’occasion du salon américain SEMA qui ferme tout juste ses portes, Nissan y a présenté la Z concept. Il s’agit du coupé, dont nous sommes malheureusement privés en Europe, à la sauce tout-terrain. Plus exactement, il rend hommage à la Datsun 240Z qui a remporté le Safari Rallye d’Afrique de l’Est en 1971. Une histoire qui donne une impression de déjà-vu puisque la Porsche 911 Dakar est aussi un clin d’œil à la 959 victorieuse du Paris Dakar en 1986.

Cette Safari Z Tribute reprend la même recette. La caisse est rehaussée de 5 cm, les roues sont habillées de gros pneus Yokohama Geolandar M/T GOO3 aux crampons imposants. Les éléments vitaux, tels que le groupe motopropulseur et le châssis, sont protégés des aléas des terrains accidentés par un nouveau pare-chocs et une plaque de protection. Son moteur V6 biturbo développe la même puissance, à savoir 400 ch.

Côté look, cette Nissan met parfaitement son aspect baroudeur en avant, avec notamment ses projecteurs additionnels. L’aspect compétition continue à l’intérieur via un arceau, des sièges Recaro spécifiques ou encore des harnais à quatre points.

Qui sera le prochain ?

Lamborghini Huracan Sterrato, Porsche 911 Dakar et désormais cette Nissan Z Tribute (qui n’est qu’un concept) on peut s’attendre à voir apparaître d’autres modèles « hybrides ». Pourquoi ne pas imaginer la prochaine génération d’Alpine A110 de la sorte ? D’ailleurs, la marque a présenté en 2020 une A110 Sports X haute sur patte, prête à affronter la montagne et les pistes de ski. Les SUV ont conquis tous les segments du marché, il ne reste finalement que celui des sportives…