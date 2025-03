A quoi ressemblera la très polémique nouvelle Jaguar électrique ?

Depuis quelques mois, il n’est plus possible de passer commande d’une Jaguar neuve à construire à l’usine. La production de tous les modèles de la marque de Coventry a été stoppée en attendant l’arrivée de nouveaux modèles, tous électriques, qui marqueront une grosse rupture par rapport aux Jaguar que l’on connaissait jusqu’à aujourd’hui (et dont les ventes ont chuté de manière vertigineuse depuis une décennie).

En attendant, il reste d’ailleurs quelques F-Pace, i-Pace et E-Pace à vendre en stock quand on regarde sur le site internet de Jaguar France. Mais pour commander une toute nouvelle Jaguar configurée sur mesure avant sa fabrication, il faudra attendre la fin de l’année 2025 et l’arrivée du modèle de série annoncé par le fameux concept-car Type 00 découvert à la fin de l’année dernière. Oui vous savez, ce concept-car arrivé après une campagne de communication qui a choqué tout le monde y compris dans des milieux loin du monde de l’automobile !

A quoi ressemblera la nouvelle berline électrique Jaguar ?

Jaguar a d’ailleurs tenu à montrer il y a quelques mois des images d’un prototype camouflé de son futur modèle de berline électrique, affichant des proportions assez bizarres sous sa grosse couche de camouflage. Le graphiste du site Kolesa essaie d’imager cette future berline électrique sans le camouflage, en se basant sur les proportions du prototype camouflé et le style du concept-car type 00. Le modèle de série qu’on découvrira à la fin de l’année ressemblera probablement à ça et oui, c’est quand même assez étrange à regarder.

Rappelons que la nouvelle gamme Jaguar doit comprendre trois modèles électriques dont la berline et au moins un gros SUV. Jaguar en profitera pour monter en gamme, délaissant les modèles plus accessibles qui n’ont de toute façon jamais vraiment réussi au constructeur anglais. Allez, rendez-vous à la fin de l’année pour découvrir la première Jaguar de l’ère nouvelle. Un pari sacrément risqué pour cette marque qui a décidé de délaisser totalement les motorisations thermiques contrairement à Porsche, Mercedes, Volvo ou encore Lotus qui font toutes machine arrière à moyen terme.