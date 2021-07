Abarth 695 Esseesse Edition Collector : un peu de sang neuf pour la nerveuse

La carrière de l'actuelle génération d'Abarth 500 est à rallonge. Cela fait en effet 13 ans que le modèle est au catalogue, vivant au gré des mises à jour mécaniques, des petites évolutions de style et d'équipements, et surtout des séries spéciales. En voici justement une autre, sur la base de la 695 Essesse, et produite à 1390 exemplaires. Pourquoi ce chiffre ? Deux fois 695, tout simplement, avec une moitié en teinte "scorpion black" et une autre en "campovolo grey".

Seulement proposée en berline, l'Edition Collector rappelle une époque où Abarth se faisait connaître grâce aux kits de préparation mécanique. La 695 Essesse gagne de série un spoiler arrière en aluminium réglable (de 0 à 60°). Les amortisseurs Koni FSD et les Brembo 4 pistons sont également présents. Le moteur, lui, ne change pas : c'est toujours le 1.4 T-Jet de 180 ch et 250 Nm, associé d'office à la boîte mécanique (avec autobloquant mécanique), même si, Abarth le précise, la boîte robotisée sera proposée en option. Signalons enfin la présence de l'échappement Akrapovic avec sortie titane.

L'Edition Collector se distingue esthétiquement par les badges 695 Essesse, les jantes 17 pouces blanches et les étriers de freins rouges. A l'intérieur, la sellerie dispose d'un brodage "one of 695" sur l'appuie-tête. Des inserts en carbone sur le levier de vitesse et le volant rappellent la sportivité.