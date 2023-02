Drogues au volant : "Tout l'arsenal juridique existe déjà !"

En réaction au grave accident survenu le 10 février en Seine-et-Marne, dans lequel est impliqué l’humoriste Pierre Palmade, positif aux stupéfiants au moment des faits (voir le rappel de faits tout en bas de cette page), le ministre de l’Intérieur a fait plusieurs annonces dans Le Journal du Dimanche.

Si cette mesure avait été en place l'an dernier, cela veut dire qu'il y aurait eu environ 128 000 retraits de permis pour cela (16 % sur 800 000 contrôles ont été positifs, selon Gérald Darmanin). Or, en France, déjà plus de 770 000 personnes conduiraient sans permis, selon les estimations officielles. Sans permis signifie sans assurance. Cet état des lieux est déjà très problématique. En plus du permis

[selon les derniers chiffres publiés par la Sécurité routière, il y en a eu un peu moins de 650 000 en 2021, déjà en forte hausse par rapport aux années précédentes, si bien qu'en 2022 cela a presque doublé par rapport aux années 2019-2020… Mais pas tout à fait non plus].

Sur le fait que les dépistages de stupéfiants ne permettent pas de distinguer la quantité de drogue consommée (contrairement à l’alcool), le ministre indique travailler « sur les tests avec des entreprises spécialisées, notamment pour affiner les mesures. »

Sur le problème des utilisateurs de CBD qui peuvent se retrouver positifs aux stupéfiants, alors que cette substance n’est pas considérée comme une drogue, et qu’elle est aujourd’hui complètement licite en France, le ministre n’a pas vraiment répondu à cette problématique.

Enfin, Gérald Darmanin a par ailleurs confirmé que la suppression des retraits de points pour les petits excès de vitesse (moins de 5 km/h) était à l’étude au gouvernement.

Pour Maître Caroline Tichit, tout l'arsenal répressif, décrit par Gérald Darmanin, existe déjà dans le code pénal et le code de la Route… Voici sa réaction.

Caradisiac - Que pensez-vous des mesures envisagées par le ministre de l’Intérieur pour lutter plus efficacement contre les drogues au volant ?

Caroline Tichit - Tout existe déjà ! Dès le premier contrôle, si celui-ci se révèle positif aux stupéfiants, vous risquez la perte de votre permis de conduire. Alors naturellement, pour moi, cela ressemble davantage à des effets d’annonce aux relents populistes.

Caradisiac - Là ce serait tout de même systématique, avec ce retrait de 12 points dès que vous êtes dépisté positif…

Caroline Tichit - Rappelons les sanctions déjà prévues par les textes. Une conduite après usage de stupéfiant(s) entraîne une perte de six points. Pour certains, qui ne comptabilisent déjà plus que six points ou moins, cela signifie que leur permis sera invalidé, en plus des autres sanctions possibles au tribunal (prison, amende, obligation de soins…).

Caradisiac - On parle là d’une annulation administrative du permis pour solde nul, c’est bien cela ?

Caroline Tichit - Oui. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas repasser votre permis avant un délai de 6 mois.

Caradisiac - Et lorsque vous avez plus de 6 points ?

Caroline Tichit - Eh bien, là encore, l’annulation reste possible. C’est au juge d’en décider. Il faut bien comprendre qu’en pareil cas, vous devez d’abord faire face à des sanctions administratives, quasi systématiques : rétention de votre permis sur-le-champ, plus suspension de celui-ci jusqu’à un an, sur décision du préfet. Après cela, vous serez de toute façon cité à comparaître devant le tribunal pour connaître les sanctions judiciaires à votre encontre. Et là, l’annulation judiciaire de votre permis fait bien partie de la panoplie des sanctions à disposition des magistrats.

Caradisiac - Dans le cas d’une annulation judiciaire, au bout de combien de temps pouvez-vous repasser votre permis ?

Caroline Tichit - C’est au juge de le déterminer. Mais cela peut aller jusqu’à 3 ans. Rendez-vous compte la sévérité des sanctions potentielles déjà prévues par les textes ! Et lorsque vous avez plus d’un an d’annulation, alors il n’y a pas que le code à repasser, c’est tout l’examen avec la conduite qu’il faut refaire. Non seulement, c’est long, mais cela a aussi un coût.

Caradisiac - Les sanctions aujourd’hui peuvent être donc plus sévères, mais aussi l’être moins…

Caroline Tichit - Chaque cas est différent, et c’est la personnalisation de la peine qui est en jeu. Dans le cas d’un accident grave, l’enquête doit justement permettre de bien connaître les circonstances afin que le tribunal puisse se prononcer au mieux sur les mesures à prendre. Ce n’est par exemple pas la même chose d’avoir pris de la drogue juste avant de conduire, comme apparemment c’est le cas dans l’affaire de Pierre Palmade, et d’en avoir consommé 24 ou 48 heures plus tôt. Or, les traces de stupéfiants restent très longtemps dans l’organisme, c’est bien le problème aussi…

Caradisiac - Oui, on a entendu dire de manière abusive « sous l’empire » voire « sous l’emprise » de drogues…

Caroline Tichit - En effet, là, l’infraction, c’est la conduite après usage de stupéfiants. Mais on ne sait jamais quelle quantité il y a exactement, et en fonction, on ne peut pas savoir jusqu’où le conducteur pouvait être affecté par cette prise de drogue. À noter que l’on dit sous l’empire de quelque chose et sous l’emprise de quelqu’un. Cette dernière formulation est donc de toute façon impropre dans notre cas d’espèce.

Caradisiac - Une détention provisoire a été requise par le parquet de Melun à l’encontre de Pierre Palmade, qu’en pensez-vous ?

Caroline Tichit - Sans du tout nier la gravité de la situation, ce qui arrive dans cette affaire est loin d’être banal. Il me semble utile de rappeler que la règle n’est pas la détention provisoire. Celle-ci est exceptionnelle. À ce que l’on a compris, le procureur craint une récidive. Mais Pierre Palmade est tout de même assigné à résidence à l’hôpital, sous bracelet électronique, dans ce contexte, la récidive paraît tout de même peu vraisemblable.

Caradisiac - Pour vous, c’est déjà assez sévère ce qui lui arrive ?

Caroline Tichit - Il est toujours délicat de se prononcer sur une affaire quand on n’a pas forcément tous les éléments, ni accès au dossier pénal. Et en l’occurrence, cet accident est gravissime pour les victimes. J’ai tendance à tout de même penser que la médiatisation de l’affaire pousse les autorités judiciaires à se montrer plus sévères qu’habituellement… Mais encore une fois, des éléments de l’enquête m’échappent peut-être.