Alcool, drogues au volant, fêtes, confinement et jeunes conducteurs, le cocktail détonnant de la fin d'année

On a tous été jeunes un jour ou l'autre et qui n'a pas franchi la ligne en conduisant après avoir bu ou en ne respectant pas le code de la route ? C'est arrivé à tout le monde ou presque, toutefois, il ne faut pas oublier que les jeunes conducteurs - qui sont également les moins expérimentés - sont les principales victimes de la route.

Ils sont en conscients, mais une étude prouve que les habitudes ont la dent dure et la prise de risque au volant est très répandue. Ainsi, les jeunes conducteurs interrogés se déclarent prévoyants s’ils sortent faire la fête et qu’ils doivent conduire. 46% dorment sur place, 30% appliquent le principe du SAM (celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas) et 18% s’abstiennent. 6% ne prennent aucune ou « pas trop » de précautions. Dans les faits, 43% d'entre eux reconnaissent avoir déjà pris le volant après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. Dans le détail, pour les fautifs, c’est arrivé « une ou deux fois » à 23% et « plusieurs fois » à 20%. Et s’ils conduisent sous influence, les jeunes craignent plus l’accident (61%) que la police (32%). Cette affirmation va de pair avec le constat d'une consommation d'alcool plus forte chez les jeunes puisque 51% reconnaissent en consommer toutes les semaines, soit une progression de 10% par rapport à 2018 et un tiers d'entre eux fument au moins une fois dans l'année du canabis.

Cette prise de risque se retrouve aussi dans la prévention. Ainsi, 22 % des jeunes n’arrivent pas à dire toujours non à un ami qui a trop bu ou fumé (drogue) et qui propose de les ramener. Dans le détail, 17% disent non parfois et 5% craquent et acceptent. 77% arrivent à toujours refuser la proposition. Ils ne sont que 18% à toujours réussir à empêcher un ami de prendre le volant (vs 21% en 2018), 41% parfois (49% en 2018) et pour 5%, c’est impossible (4% en 2018).

Enfin, l'usage du téléphone au volant reste le gros point noir puisque 58% des jeunes utilisent le téléphone au volant dont 11% souvent et 47% parfois. Ces jeunes utilisent leur téléphone pour la musique (73%), le GPS (63%), les messages (46%), des appels (43%), les réseaux sociaux (12%), des vidéos (4%) et des photos (2%).

Avec la mise en place du couvre-feu, on pourrait penser que certaines pratiques allaient disparaître ou diminuer. Pas sûr sachant qu'un 1/4 d'entre eux n'a pas respecté ce second confinement et que 27% ont même participé à des soirées clandestines.