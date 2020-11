Alfa Romeo : série spéciale Sprint 110 ans pour les Giulia et Stelvio

100 ans, ça se fête, mais 110 aussi. C'est en tout cas ce que pense Alfa Romeo qui annonce l'arrivée d'une nouvelle série spéciale "Sprint 110 ans" sur ses deux modèles phares. 55 exemplaires sur Giulia et Stelvio (110 au total, donc) vont être commercialisés en France, mais Alfa Romeo a choisi une motorisation pour le moins inattendu pour cet anniversaire : le diesel de 190 ch, et rien d'autre, en propulsion sur la Giulia, et au choix deux ou quatre roues motrices sur le Stelvio.

Basée sur la finition Sprint, la série spéciale 110 ans ajoute les équipements suivants :

Pack ambiance Veloce (Sièges sport en cuir, réglages électriques des bourrelets latéraux, volant, sièges et buses de lave-glaces chauffants)

Toit ouvrant panoramique

Jantes de 19’’ Competizione (Giulia) ou 20’’ First Edition (Stelvio)

Freinage type Veloce (Giulia)

Coques de rétroviseur noires (Stelvio)

Chargeur à induction

Ciel de toit sombre

Plaque d’identification spécifique sur la console centrale

Bouchon de réservoir en aluminium

L'avantage client est intéressant puisqu'il est de 2800 € (2850 € sur Stelvio). Les tarifs des deux séries spéciales sont les suivants :