Alfa Romeo veut devenir le plus vite possible une marque électrique

Ni la berline familiale Giulia ni le SUV Stelvio ne comptent actuellement la moindre part d’électrification. Lancé il y a quelques semaines seulement, le Tonale Q4 hybride rechargeable est d’ailleurs le tout premier modèle doté d’une motorisation pas exclusivement thermique au sein de la gamme, alors que la plupart des marques premium proposent depuis longtemps des versions de ce genre. Mais comme nous l’avait expliqué le patron français Jean-Philippe Imparato l’année dernière, Alfa Romeo veut se convertir à l’électrique le plus vite possible.

Dans une entrevue donnée aux journalistes des Echos, il confirme cette volonté de rattraper le retard en matière d’électrification et de devenir l’un des précurseurs chez les marques premium converties à cette technologie. « Nous sommes les derniers à nous y mettre, mais nous serons les plus rapides à achever cette transition », affirme-t-il. Il considère d’ailleurs qu’Alfa Romeo n’a pas le choix : « la réglementation nous impose de nous électrifier à la vitesse de la lumière, sans quoi nous sommes morts ». Jean-Philippe Imparato nous a précédemment expliqué que le premier modèle électrique d’Alfa Romeo, un SUV citadin cousin du Jeep Avenger, arrivera en 2024. Le premier modèle uniquement électrique viendra lui en 2025 et dès 2027, il ne restera plus un seul moteur thermique dans la gamme.

Pendant ce temps, en Europe…

Comme tous les autres constructeurs, Alfa Romeo s’adapte au grand basculement voulu par l’Union européenne avec sa fameuse interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs dès l’année 2035. Rappelons cependant que ces mesures font toujours débat et que leur vote final vient d’être reporté à la suite d’un gros désaccord de l’Allemagne sur les contours de cette future réglementation.