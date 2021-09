Allemagne : un maire veut multiplier le prix du stationnement par 6 pour les véhicules lourds

Comment dissuader les personnes qui se rendent en centre-ville d'utiliser leur véhicule ? Plusieurs leviers sont actuellement étudiés ou bien carrément mis en place par les moyennes et grandes villes afin de décourager les automobilistes. Mais un maire allemand écologiste, habitué aux propositions coup de poing, a lancé un débat qui a visiblement amené la mairie à lui donner son soutien.

Son idée ? Augmenter fortement le tarif du stationnement pour les propriétaires de véhicules lourds. Si les SUV sont dans le viseur, ils ne sont pas seuls puisque le seul critère est le poids inscrit sur la carte grise. Au départ, Boris Palmer proposait un tarif à l'année à hauteur de 360 €, mais le conseil municipal l'a obligé à revoir ses ambitions à la baisse. La proposition est passée à 180 €, tout de même, soit six fois plus que le forfait actuel de 30 €. Il s'appliquerait à tout véhicule thermique de plus de 1800 kg et, c'est à noter, véhicule électrique de plus de 2000 kg. Les personnes vivant de l'aide sociale, les handicapés et les travailleurs qui viennent faire de l'aide à domicile auraient un abattement automatique de 50 %.

Le maire a expliqué qu'il devrait "y avoir une différence notable de prix entre les voitures citadines et les gros SUV, qui ne sont pas nécessaires en ville". Il rajouta que si les propriétaires de ces véhicules devaient réellement payer pour les infrastructures routières (et donc l'impact de ces autos sur les routes) et les taxes, "une place de parking ne reviendrait pas à 30 €, mais à 3000".