Alpine A4810, la supercar hydrogène de 2035

Après l'électrique, l'hydrogène chez Alpine ? Si la transition vers le tout électrique est officielle pour la firme au A fléché, la sportive hydrogène est une invention d'un groupe d'étudiants italiens, dans le cadre d'un projet mené avec la marque française.

28 étudiants en master de design des transports à l’Istituto Europeo di Design (IED) ont ainsi créé l'A4810, une supercar deux places à moteur hydrogène. L'idée ? Inventer une super-berlinette pour 2035. Ce qui correspondrait à une troisième génération de sportive Alpine depuis la renaissance, après l'A110 moderne de 2017 et sa remplaçante électrique attendue en 2026.

L'A4810 s'éloigne toutefois de la berlinette que l'on connaît, avec un gabarit plus imposant (5,09 mètres de longueur) et un style davantage typé supercar, avec habitacle vers l'avant. C'était d'ailleurs l'un des buts du projet : "amener la marque à l'extrême de la catégorie des véhicules de sport". Le projet se rapproche ainsi des engins de compétition d'Alpine, une des rares marques qui est engagée en endurance LMP1 et en Formule 1.

À l'automne, les étudiants de l'IED ont reçu le cahier des charges. Ils ont planché chacun de leur côté avant de présenter leur projet à Alpine. La marque en a retenu deux à associer. Est ainsi née l'A4810, dont le nom fait écho à la hauteur du Mont-Blanc, sommet situé entre la France et l'Italie, comme un pont entre les origines du constructeur et l'IED.