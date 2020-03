Alpine : un journaliste anglais casse une A110S, il assume

Les femmes et les hommes qui testent des autos pour les médias ne sont pas des robots, il leur arrive de partir à la faute. Bon, de la même manière que vous n'allez pas vous vanter d'un accident, ils ne vont pas spécialement s'en vanter en public. Mais le journaliste britannique Leon Poultney a, lui, voulu assumer son raté.

Il le raconte dans son article pour le site Drivetribe, un récit plein d'humilité et d'une touche d'humour. L'homme s'était ainsi levé dès potron-minet pour tester l'A110S, la première variante de l'Alpine moderne, avec un 1.8 turbo porté de 252 à 292 ch. C'était notamment pour lui l'occasion de profiter du lever du soleil… et de routes de campagne désertes.

Malheureusement, un virage serré à droite a mis fin à l'essai ! Suite à une perte d'adhérence et, comme il le reconnaît volontiers, un excès d'optimiste dans ses qualités de pilotage, Leon Poultney a perdu le contrôle de l'arrière de l'auto. Il est alors sorti de la route, tapant un petit monticule de terre qui a propulsé l'A110 sur une barrière en fil barbelé. L'image parle d'elle-même, accompagnant le récit du journaliste qui décrit le défilé d'émotions qu'on connaît lors d'un accident : "Culpabilité, gêne, honte, inquiétude, encore plus de honte et, enfin, colère".

Le rédacteur n'a pas été blessé. Il a réussi à faire redescendre l'auto, qu'il a amenée un peu plus loin, dans un lieu moins exposé, en attendant la dépanneuse. Essai terminé, mais article réussi !