Amortisseurs "sport" réglables : nos conseils pour les changer vous-même

Sur une voiture, les amortisseurs jouent un rôle clé en maintenant les roues en contact avec la route et en empêchant le roulis et le balancement prolongé de ce dernier. Ils absorbent les cahots et les rebonds, évitent que les vibrations se répercutent dans l’habitacle et contribuent à votre confort de conduite et à votre sécurité.

Votre véhicule se déporte et/ou « flotte » dans les virages ; vous constatez qu’il a du « mal à s’arrêter » lorsque vous freinez ; vous avez un tremblement inhabituel dans le volant, une usure irrégulière des pneus, un claquement anormal lors du passage sur un ralentisseur… Il s’agit d’autant d’indices qui doivent vous alerter.

Usés à 50 %, vos amortisseurs vont commencer à contribuer à l’usure générale de votre voiture et surtout à la détérioration de vos pneus. En deçà de 30 %, qu’il s’agisse des amortisseurs arrière ou avant, il peut être urgent de les changer.

Attention toutefois, cette opération n’est pas à la portée de tout le monde. Si vous êtes un mécanicien averti, elle se fera sans difficulté. Dans le cas contraire, mieux vaut faire appel à des spécialistes ou vous faire aider.

Pourquoi choisir des amortisseurs « sport » réglables ?

Les amortisseurs sport réglables offrent des paramètres de résistance élevés avec un haut niveau de confort. Parfaitement adaptés à une utilisation sportive en tout-terrain ou sur circuit pour les amateurs, ils offrent également une amélioration marquée de la sécurité et la performance sur route, avec une précision et un contrôle du véhicule optimisés.

Les amortisseurs sport réglables vous garantissent une longue durée de vie. En effet, dès qu’ils commencent à perdre en adhérence, il suffit d’affliger un quart de tour sur la tige de réglage pour les retrouver tout aussi performants qu’au premier jour. A priori adaptables sur la quasi-totalité du parc roulant, leur prix les réserve néanmoins à des véhicules sinon haut de gamme, du moins dont l’utilisation le justifie.

N’oubliez pas de changer les coupelles

Composées de caoutchouc, les coupelles haute et basse assurent la liaison entre la caisse du véhicule et les amortisseurs. Lorsque cette pièce est usée, elle provoque une usure accélérée des trains roulants qui peut se traduire par des bruits importants. Ces coupelles ne peuvent être changées que lorsque les amortisseurs sont déposés. Leur changement implique un surcoût mais vous évitera sans doute un nouvel investissement pour l’avenir. Leur changement n’est pas nécessairement systématique. C’est une mesure de précaution qui vous évitera, en cas de casse, d’avoir à redéposer une nouvelle fois les amortisseurs pour les changer.

Les étapes du changement des amortisseurs sport avant

1. Placez le véhicule sur un pont élévateur afin de pouvoir démonter les roues.

2- Appliquer du dégrippant sur la fixation de la barre stabilisatrice et sur les fixations inférieures de la jambe de force.

3- À l’aide d’une clef à choc, desserrer la barre stabilisatrice et les boulons de fixation inférieurs de la jambe de force afin de libérer celle-ci.

4- Desserrer la fixation supérieure de la jambe de force, Attention, il faut maintenir celle-ci.

5- Utiliser un compresseur de ressort en ayant préalablement changé les coupelles en fonction du diamètre des spires du ressort. Placer l’ensemble dans le compresseur de ressorts afin de comprimer celui-ci.

6- Dévisser le boulon afin de libérer la jambe de force de l’ensemble ressorts/semelle.

7- Vérifier l’état de la semelle, notamment le roulement et le cache-poussière. Selon l’état, procéder ou non à son remplacement.

8- Repositionner la butée élastomère sur le haut de la tige, placer la nouvelle jambe de force dans le ressort.

9- Remettre la rondelle et l’écrou sur la tige, approcher l’écrou à la main et utiliser 2 clefs plates, une pour maintenir la tige et l’autre pour visser l’écrou. ATTENTION, l’utilisation de la clef à choc est proscrite ainsi que le maintien de la tige par le réglage extérieur de l’amortisseur.

10- Remettre en place l’ensemble jambe de force et ressort sur le véhicule. Serrer l’écrou avec une clef plate.

11- Fixer l’ensemble sur le moyeu et remettre la biellette de barre stabilisatrice. Ne pas oublier de repositionner la durit de frein.

12- Les amortisseurs port réglables permettent d'ajuster le tarage en détente de l’amortisseur en fonction de l’utilisation souhaitée ou de rattraper l’usure après environ 60 000 km, grâce à la molette extérieure.

Comment régler les amortisseurs sport

Les amortisseurs droits et gauches doivent impérativement être réglés de manière identique. Tout manquement à cette règle peut affecter la tenue de route et entraîner une usure irrégulière des pneus. Bien évidemment, leur réglage se fait une fois posés.

A- Enlever le cache-poussière en plastique abritant le bouton de réglage.

B- Ouvrir le capot et placer la molette de réglage fournie sur l’attache supérieure des amortisseurs.

C- Pour augmenter la force d’amortissement, tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; pour la diminuer, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre.

Ne pas oublier d’enlever la molette de réglage avant de refermer pour éviter une détérioration du capot.