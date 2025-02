Antigel et liquide de refroidissement, ce qu’il faut savoir

Antigel ou liquide de refroidissement ? En fait, dans nos voitures actuelles c’est la même chose, dans la mesure où la notion « d’antigel » fait partie intégrante du liquide de refroidissement. Un produit indispensable à la bonne santé de nos mécaniques mais dont les propriétés ont une durée de vie limitée. En effet, soumis à une détérioration chimique qui lui fait perdre ses qualités, ce dernier doit être vidangé et changé tous les deux ans ou 40 000 km.

Le liquide de refroidissement, outre le rôle d’antigel en hiver, a pour principales fonctions de protéger le moteur de la corrosion mais aussi et surtout de la surchauffe, voire d’une casse mécanique. D’où l’importance à accorder à la qualité de ce produit qui ne doit jamais être dilué avec de l’eau ni mélangé à tout autre liquide sous prétexte « qu’il en manquait un peu » et que « vous n’en aviez plus ».

Pourquoi a-t-on remplacé l’eau + l’antigel par un liquide différent ?

Durant des décennies seule l’eau était utilisée dans le radiateur de nos anciennes. L’eau offrait en effet de parfaites propriétés de dissipation de la chaleur dans le moteur tant que ce dernier restait en dessous de 100 °C. Au-delà, elle avait la fâcheuse tendance à se mettre à bouillir et, en été, à s’évaporer. Sans compter une mauvaise habitude à corroder le métal. De même, son point de congélation induisait d’ajouter 50 % d’antigel dans le radiateur dès que la température avoisinait les 0 °C. Forts de ce constat les constructeurs ont fini par adopter une invention d’un chimiste français, Charles-Adolphe Wurtz qui, déjà au milieu des années 1800, avait créé l’éthylène glycol alors employé dans la fabrication de la dynamite. Il faudra attendre la fin des années trente pour que les éthylènes glycols soient utilisés comme liquide de refroidissement dans les radiateurs des véhicules.

De quoi se compose le liquide de refroidissement ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître le liquide de refroidissement que nous mettons aujourd’hui dans nos véhicules se compose globalement d’eau distillée et d’antigel ! Globalement, car sa composition varie légèrement en fonction des motorisations avec l’adjonction de différents additifs : antioxydants, agents anti-mousse, conservateurs, inhibiteurs de corrosion, colorants, etc. Si l’antigel que vous achetez à base d'acide inorganique est le plus souvent vert, vous en trouverez également à base d'acide organique ou encore d'acide organique hybride de couleur orange, jaune, rouge, rose et même bleu. Ainsi, l’éthylène glycol, produit par hydrolyse de l’oxyde d’éthylène, est mélangé durant le processus de fabrication à de l’eau avec l’adjonction d’un colorant qui détermine son utilisation finale.

À noter que les antigels organiques offrent une durée d’utilisation plus importante et sont plus respectueux pour l’environnement que les inorganiques du fait qu’ils ne contiennent pas de nitrates, ni de silicates, de borates, de nitrites, d’amines, de benzoates ou encore de phosphates.

Pourquoi faut-il changer son liquide de refroidissement tous les deux ans ?

Votre liquide de refroidissement conserve son pouvoir antigel tout au long de son utilisation. Néanmoins, les propriétés anti-corrosives et la protection des éléments mécaniques s’édulcorent jusqu’à risquer d’endommager le radiateur, le thermostat, la pompe, etc.

Les liquides organiques ont une meilleure durabilité que leurs équivalents inorganiques du fait de l’adjonction d’additifs protecteurs anti-corrosion et anti usure plus polyvalents et plus efficaces sur les plastiques ou l’aluminium. Leur faible conductivité électrique génère également moins de dépôts. De même, il ne faut jamais mélanger un antigel organique avec un liquide de refroidissement inorganique.

Quels sont les avantages du liquide de refroidissement ?

À l’inverse de l’eau, l’éthylène glycol ne gèle pas en hiver puisque son point de congélation se situe entre -16 °C et -32 °C, ce qui vous évite l’inévitable éclatement des durites dû à la dilatation de l’eau gelée en hiver, et reste à l’état liquide lors des périodes de canicules du fait d’un point d’ébullition d’environ 197° Celsius. Cette stabilité assure le parfait refroidissement du moteur, quels que soient le temps et la température extérieure.

À quoi sert le liquide de refroidissement ?

À la base il s’agit de maintenir la température du moteur à 90 °C en absorbant l’excès de chaleur développée par ce dernier. En circulant via le système de refroidissement de la voiture, ce dernier va se répandre dans l’ensemble du bloc-moteur, piégeant la chaleur jusqu’au radiateur où elle sera refroidie. Mais le rôle du liquide de refroidissement va bien au-delà puisqu’il évite les dépôts calcaires à l’intérieur du circuit du même nom ainsi que les risques d’oxydation.

Bon ou mauvais, comment choisir ?

Il n’existe pas de bons ou de mauvais liquides de refroidissement. Leur durée de vie et leur efficacité dépendent de la concentration en glycols et de différents facteurs comme : outre la concentration en glycols, de la densité de ce dernier (mgr/cm2), du pH qui va induire la capacité de corrosion du produit sur les métaux sachant que le maximal est de plus ou moins 0,4 mgr/cm2 pour l’ensemble de ces derniers ; de la quantité d’inhibiteurs alcalins entrant dans la composition, et des données de température avec notamment le point de congélation exprimé en °C.

Par conséquent pour choisir un liquide de refroidissement de qualité le mieux est de se reporter aux préconisations du constructeur et de lire l’étiquette du produit que vous achetez.