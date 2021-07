Après la R5 Turbo 2, voici la Turbo 3

Laisser au placard l'électronique et retrouver quelque chose de purement mécanique, voilà l'idée qu'avaient en tête les concepteurs de ce joli projet rendant hommage à la célèbre Renault 5 Turbo 2. La Turbo 3, c'est son nom, est fidèle en de nombreux points à une auto notamment mythique dans sa livrée Cévennes avec un certain Jean Ragnotti au volant.

"Dans un monde de plus en plus digital, nous étions en quête d'une machine intemporelle pour nous ramener dans les années 80". Visuellement, c'est assez réussi de la part de Legende Automobiles, et surtout du designer français Alan Derosier, installé aux Etats-Unis et qui travaille conjointement avec le constructeur lyonnais d'autos de course Bloodmotorsport, et d'un acteur californien de la mouvance "frenchie" de l'auto, Charly Bompas.

Si l'intérieur pourra surprendre, l'extérieur ne trompe pas. La base est une R5 trois portes lourdement modifiée avec les trains larges d'une Maxi Turbo, à double triangulation. Carrosserie en carbone, boîte mécanique et quatre cylindres turbo sont au programme d'une auto qui n'a pas encore divulgué tous ses détails techniques.