Après le déconfinement, les prix des carburants augmentent

En réponse à

L'impact a justement été noyé dans les effets du confinement: Quand le client final n'achète plus pour une raison sans lien avec l'économie et que les stocks s'accumulent, baisser le prix ne change plus rien.

Par contre pas mal de producteurs de pétrole de schiste américains ont dû entre-temps boire la tasse. On peut poser l'hypothèse que s'ils ne se relèvent pas d'ici que les stocks surnuméraires soient éclusés, l'absence de leur production va se faire sentir et les prix s'envoler. C'était un peu le but à long terme de ladite guéguerre...