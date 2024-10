Arrêtez de rêver d'une Tesla à 25 000€

39 990€. Voilà le prix de base dans la gamme Tesla chez nous actuellement, correspondant à celui de la Model 3 Propulsion restylée. Jamais un modèle neuf n’avait été vendu moins cher, mais on reste loin du fameux modèle à 25 000 euros promis par Elon Musk depuis plusieurs années (et même annoncé un temps à l’usine de Berlin).

Hélas, le patron de Tesla a totalement renoncé à proposer une vraie voiture à ce prix. Il vient de l’avouer à l’occasion d’une conférence où on lui a demandé quand allait enfin arriver la voiture à 25 000 dollars. « Le futur de Tesla passe clairement par la voiture autonome. Avoir une voiture classique à 25 000 dollars ne sert plus à rien. Ça n’est plus compatible avec ce en quoi on croit », affirme-t-il.

Le Cybercab en 2026 à moins de 30 000€ ?

Tesla compte bien vendre une voiture à moins de 30 000 euros, mais elle sera 100% autonome dans sa conduite et pourra embarquer deux passagers. C’est le Cybercab, cette petite auto qu’Elon Musk promet pour une commercialisation avant 2027. Pour y arriver, il faudra que Tesla parvienne à des systèmes de conduite autonome entièrement fiables et compatibles avec les normes internationales. Sachant que par le passé Tesla a quasiment toujours eu du retard sur ses promesses, on est en droit d’en douter.