Assurance : des primes peu remboursées mais stables… avant un boom en 2023 ?

Concernant l'inflation, il n'y a pas de secret, ça ne concernera pas que les assurances.

La valeur de l'euro, tout comme celle du dollar, dépend du nombre d'unités en circulation. Etant donnée que durant la crise COVID, les banques centrales ont fait tourner massivement la planche à billet (plus que d'habitude), la somme que vous possédez sur votre compte n'a plus du tout la même valeur qu'avant la crise.

Faire tourner la planche a billet à 2 avantages :

- Permet d'avoir du cash flow pour gérer une crise

- Ca fait baisser la valeur de la dette : avoir 1 milliard € de dette en 2010 est bcp plus problématique que 1 milliard € en 2020 puisque la valeur de l'euro est bcp plus faible en 2020. Donc : plus on fait tourner la planche à billet plus on relativise la dette : mais plus on relativise également l'argent des épargnants (voila pourquoi il faut capitaliser avec des biens palpables : en général ils sont indexés sur l'inflation alors que votre compte bancaire lui ne l'est pas).

La grande question, c'est est-ce que les salaires vont être indexés sur l'inflation en dehors du SMIC (et j'ai tendance à croire que non en France étant donnée le libre échange imposé au sein de l'UE) ? Je pense donc que globalement, on va subir en France après cette crise un appauvrissement massif. Du reste on l'observe déjà dans le domaine de l'automobile. Qui se payer une voiture neuve il y a 20 ans ? Qui se paye une voiture neuve aujourd'hui ?

De plus l'inflation va être accentuer par la pression des politiques écologiques. L'énergie sera de plus en plus chère : soit à cause des taxes, soit tout simplement parce que l'on produira avec un moins bon rendement (énergie renouvelable).

Le retour de bâton de la crise va faire très mal quand on va devoir passer à la caisse… car faire tourner la planche à billet ou jouer le déficit (et donc créer de la dette), ça ne marche qu'un temps malheureusement.