Aston Martin : l'actionnaire milliardaire monte (encore) au capital

Aston Martin a droit à une nouvelle rallonge de livres sterling. Le milliardaire canadien Lawrence Stroll fait une nouvelle fois grimper sa prise de capital chez le constructeur anglais, avec une part à 25 %. Une situation inédite qui s'explique par un second accord validé par les deux parties : Lawrence Stroll injectera environ 90 millions d'euros supplémentaires aux 500 millions d'euros déjà promis, mais en échange, il prend de nouvelles parts pour monter à 25 % de prise de capital d'Aston Martin. Il faut dire qu'entre le premier et le second accord, l'action a encore chuté : elle est passée de 4 à 2 livres, ce qui a encouragé le Canadien à proposer un nouvel investissement.

Lawrence Stroll a confirmé son engagement pour "remettre à zéro le business, le relancer et le rendre performant sur le long terme". Il faut dire qu'Aston Martin a accumulé les pertes en 2019, et que le début d'année 2020 a été très mauvais.

Les difficultés du mois de janvier et février s'expliquent toutefois par le contexte : le virus, le ralentissement du marché économique et la volonté d'Aston Martin de réévaluer toute la chaîne d'approvisionnement et la tarification. En clair, Aston Martin est en chantier, et il faudra du temps avant que la machine ne se relance. Mais cela tombe malheureusement au pire moment pour la marque de Gaydon, en plein lancement commercial de son premier SUV, le DBX.