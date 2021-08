Aston Martin va remettre un V12 sur la Vantage

En réponse à

Non on n'est pas libre car on a pas accès à tous les modèles thermiques en Europe et pour le peu que les modèles sportifs soit commercialisés ils sont assénés d'un énorme Malus.

Bref, j'appelle pas ça la liberté car tu est contraint de partir sur une voiture insipide et froide à l'image d'un surgelé Picard.