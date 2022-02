Astra, Ariya, C5 X, 308 : mais où sont passées les nouveautés ?

Vous l'attendiez, vous avez pu enfin découvrir hier sur Caradisiac le premier essai du Dacia Jogger. Pour voir ce break 7 places dans les concessions, encore un peu de patience, les premiers exemplaires arriveront dans les prochaines semaines, à temps pour le grand lancement à l'occasion des portes ouvertes de mars.

Dacia a ainsi tenu le planning évoqué lors de la présentation de son véhicule familial, début septembre. Il y a donc cinq/six mois. Cela peut sembler long quand on compare cela à un nouveau smartphone, qui apparaît dans les rayons au bout de quinze jours. Mais il est en rapport avec la durée de vie d'une auto, qui est de sept ans en moyenne, quand un téléphone est renouvelé par son fabricant chaque année.

Deux ans d'attente pour le Nissan Ariya

Attendre une nouvelle voiture quelques mois, c'est habituel, d'autant que le délai entre l'officialisation du modèle et l'arrivée dans les points de vente est généralement rythmé par des rendez-vous incontournables, dont l'ouverture des commandes et les premiers essais. C'est donc un timing bien orchestré, qui va notamment permettre au client de patienter et de ne pas partir voir ailleurs.

Mais ces temps, on constate un petit dérapage des délais d'attente ! On s'est ainsi demandé où étaient passées plusieurs nouveautés dévoilées il y a cette fois bien longtemps. Dans les showrooms, il n'y a ainsi toujours pas de trace de l'Opel Astra, dévoilée en juillet 2021 et promise pour un lancement début 2022. Contacté, Opel nous a indiqué que ce sera finalement pour avril. Chez Citroën, la C5 X est encore aux abonnées absentes alors qu'on l'a découverte en avril 2021. Espérée pour janvier/février, ce sera plutôt en avril aussi.

Autre avis de recherche : le Nissan Ariya. Il n'est pas en concession, pas disponible à la commande… alors qu'il a été présenté en juillet 2020 (oui 2020). La marque japonaise nous a indiqué que l'ouverture des réservations va commencer sous peu en France et que les livraisons sont espérées pour cet été, soit deux ans après !

Les semi-conducteurs perturbent les lancements

Y a-t-il une raison particulière à cette attente ? En fait, si chaque marque peut avoir ses raisons, un des points communs est la pénurie de composants électroniques. Celle-ci plombe la production de véhicules déjà bien lancés, alors les nouveautés ne sont pas épargnées. Et pour les marques, il n'est pas question d'avoir un lancement crucial perturbé par un manque de semi-conducteurs. C'est prendre le risque de ne pas profiter au mieux de l'effet nouveauté, qui joue à plein pendant un à deux ans.

Nissan a ainsi retardé l'entrée en production de l'Ariya. Chez Tesla, Elon Musk a confirmé que le pick-up Cybertruck était repoussé à 2023 afin de ne pas gêner la vente des Model 3 et Model Y. Il a ainsi expliqué : "Si nous introduisions de nouveaux véhicules, la production totale diminuerait". De son côté, Maserati a carrément annulé la présentation du SUV Grecale, initialement prévue en novembre dernier. La faute a un nombre insuffisant de composants électroniques pour assurer la production nécessaire.

Le manque de semi-conducteurs n'explique toutefois pas tout. Pour la C5 X, la raison peut aussi être le bon début du véhicule en Chine, où il est exclusivement fabriqué. La marque aux chevrons n'a pas caché que la Chine était la priorité du modèle. Et les débuts là-bas sont fort encourageants, avec 12 000 livraisons au dernier trimestre 2021. L'Europe attendra donc un peu.

Outre les véhicules qui tardent à rejoindre les points de vente, il y a ceux qui sont bien arrivés en concession mais semblent curieusement rares sur les routes. On pense ainsi à la nouvelle 308, lancée en septembre. Vous en avez déjà vu une vous ?

Un seuil de visibilité à atteindre

Je vais d'ailleurs exceptionnement parler à la première personne pour dire que moi non, alors que je suis au cœur d'une agglomération de 40 000 habitants. Dans le même temps, je croise régulièrement des Yaris Cross, un modèle lancé aussi en septembre 2021. Il y a évidemment une part de chance et de loterie !

Contacté, Peugeot nous a assuré que les livraisons ont bien commencé, mais nous explique qu'il peut être"normal de ne pas encore en voir car le seuil assurant une visibilité suffisante dans la rue n’est probablement pas encore atteint". Il faut arriver à un minimum de livraisons pour avoir la bonne impression de voir le modèle marcher.

Si la nouvelle 308 a été un peu ralentie à ses débuts avec le manque de semi-conducteurs, elle sera vite à chaque coin de rue. La production dans l'usine de Sochaux est montée en puissance en janvier et Stellantis a annoncé la création d'une troisième équipe pour mars, une première depuis 2019 et la preuve d'un très bon niveau de commandes. La 308 est d'ailleurs apparue dans le Top 10 des ventes en janvier (8e avec 2 293 immatriculations).

En revanche, si la chaîne de Sochaux est bien lancée, du côté de la cousine DS 4, cela semble plus difficile. Selon nos informations, des défauts de jeunesse font que le niveau de production est encore loin de celui espéré. Seulement 515 unités ont été immatriculées en France en janvier. En voir une est donc encore plus compliqué !