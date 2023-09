Au salon de l'automobile de Lyon, il n'y a que des bagnoles à voir

Le monde des salons automobiles « à l’ancienne » ne s’est jamais vraiment remis de la crise du covid-19. Alors que celui de Genève -cette institution européenne où il fallait absolument exposer ses voitures il y a encore quatre ans- sort à peine la tête de l’eau en préparant son grand retour après un drôle d’entre acte qatari, le dernier salon de Munich était essentiellement garni par les marques automobiles allemandes dans un cadre où il fallait parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour faire le tour du salon et ne rien manquer. L’année dernière, ces mêmes marques allemandes ont totalement snobé le Mondial de l’automobile de Paris où les seules stars étaient Françaises. Dans les deux cas, on trouvait des stands à la conception souvent impressionnante où l’habillage des lieux semblait compter au moins autant que leur contenu. Dans les deux cas, les marques présentes n’ont apporté que leurs nouveautés les plus stratégiques et la proportion de marques chinoises impressionnait autant que le prix d’entrée pour les visiteurs, fixé à 16€ au minimum pour le show Parisien et même à plus de 100€ la journée pour ceux qui voulaient rentrer à la « Messe » de Munich.

Dans ce contexte, déambuler dans les allées du salon de Lyon 2023 procure l’étrange sentiment de revenir dans le monde des « salons d’avant ». Le dimensionnement des stands rappelle celui du salon de Bruxelles et on y trouve quasi-systématiquement les gammes complètes des constructeurs automobiles participants. Qu’ils soient représentés par l’antenne nationale de la marque ou simplement des groupes de concessionnaires, les marques ont amené toutes les nouveautés (avec quelques absences remarquées comme le Peugeot 3008 de troisième génération, le dernier Volkswagen Tiguan ou encore la Lotus Emeya dévoilée quelques heures avant l’ouverture du salon).

Plus de cinquante marques, de Dacia à Ferrari

Surtout, les visiteurs du salon de Lyon peuvent réellement venir observer tout ce que le marché automobile actuel propose comme genres de voitures, de la Dacia la plus abordable jusqu’aux automobiles d’exception les plus fascinantes. Il ne manquait que les licornes comme Bugatti, Pagani ou Rimac à côté des références du marché des voitures de rêve comme Ferrari, McLaren, Maserati, Porsche, Bentley, Lamborghini ou Aston Martin en plus des marques chinoises conquérantes. Avec au total une cinquantaine de marques, toutes rassemblées dans un espace réduit avec un prix d’entrée fixé à 8€ sur place. Que demander de plus quand on veut simplement observer les nouvelles voitures, se renseigner et comparer les autos en vue d’un achat ou par simple passion ? Bref, la simplicité du salon de l’automobile de Lyon et la liste de ses exposants prouvent qu’il reste possible d’organiser un évènement intéressant de ce genre, même en 2023 et en France. Quelle bonne nouvelle !