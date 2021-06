Audi commercialise les séries spéciales TT Competition Plus et Heritage

Le TT arrive dans une période critique de son histoire. Le coupé allemand de troisième génération est dans sa septième année, signe de fin de carrière et de renouvellement en approche. Mais Audi devrait faire jouer la montre sur une auto forcément moins prioritaire que d'autres modèles grand public. La relève débarquera en 2022, mais les informations se font rares, les prototypes n'ayant même pas encore pris la route.

En attendant, pour sa fin de carrière, les TT et TTS s'offrent deux éditions spéciales. La Competition Plus et l'Heritage avaient déjà été dévoilées en fin d'année dernière, mais la commercialisation n'intervient qu’aujourd’hui. Disponibles sur l'ensemble de la gamme (hors TTRS), les séries spéciales Competition Plus et Heritage débutent respectivement à 51 090 et 50 690 € sur la variante 40 TFSI.

Competition Plus

Logo Audi noir, Sorties d’échappement et spoiler arrière noirs.

Jantes Audi Sport 19"

Etriers de freins rouges

Sièges Sport Plus

Pack cuir et pack aluminium étendu

Volant sport avec marquage 12h

Heritage