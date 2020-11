Audi dévoile le SQ5 Sportback

Le restylage du Q5 a été l'occasion pour Audi d'introduire un Q5 Sportback inédit et au design assez clivant. La variante coupé du traditionnel Q5 est désormais connu pour l'ensemble de sa gamme, ou presque, puisqu'il manquait la version S, trônant au sommet du catalogue en termes de prix et de performances (le RS Q5 n'existe pas, rappelons-le).

Sous le capot, c'est donc toujours ce V6 TDI 3.0 de 341 ch que l'on retrouve, avec un couple de 700 Nm disponible assez tôt et sur une large plage. Ajoutez la transmission Quattro et la boîte automatique à convertisseur Tiptronic et vous obtenez un 0 à 100 en 5,1 secondes, ce qui est peu pour un engin certainement à deux tonnes, voire un peu plus. De série, le Quattro est standard avec un différentiel arrière ouvert, mais il est possible d'aller piocher dans les options pour le différentiel arrière sport au tarage spécifique, améliorant la mobilité en courbe, notamment.

Dans sa politique d'électrification globale, Audi n'a pas oublié la partie hybride avec une microhybridation de circonstance sur ce TDI suralimenté, histoire de grapiller quelques précieux grammes de CO2 au test d'homologation.

Le tarif français du SQ5 Sportback n'est pour l'heure pas connu.