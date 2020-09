Audi Q2 : petit restylage

Depuis quelque temps, Audi nous a habitués aux restylages visibles. Les A4, Q5 et Q7 ont eu le droit à un nouveau visage. Mais avec le Q2, la firme aux anneaux renoue avec la tradition du lifting léger. Le petit SUV est revu par petites touches. Phares et feux ne sont ainsi pas redessinés, mais profitent de nouvelles signatures lumineuses. À l'avant, il y a maintenant en série des phares LED et des Matrix LED sont en option.

On remarque quand même de nouveaux boucliers avec, à l'avant comme à l'arrière, des inserts triangulaires sur les côtés. Les plus observateurs auront remarqué l'apparition de petites fentes en haut de la calandre. La palette de couleurs est agrémentée de cinq nouvelles teintes : le Vert Pomme est inédit chez Audi, le Gris Manhattan, le Bleu Navarre le Gris Flèche et le Bleu Turbo sont des nouveautés sur le Q2.

À bord, c'est quasiment le statu quo, Audi évoque juste de nouveaux pommeaux de levier de vitesses et un nouvel éclairage d'ambiance au niveau des inserts décoratifs (sur la planche de bord et les repose-genoux). Une microfibre remplace l'Alcantara.

Sous le capot, Audi annonce trois blocs essence TFSI, dont le 1.5 de 150 ch, et deux blocs diesel TDI. Pas de nouveauté évoquée et aucune trace d'hybridation. Le pack d'assistances à la conduite Drive intègre un nouveau système de conduite semi-autonome, qui gère accélération, freinage, maintien dans la voie, et s'aide de la lecture des panneaux de signalisation pour adapter la vitesse. Le volant est capacitif : le conducteur n'a qu'à le toucher pour prouver qu'il est attentif.

La nouvelle gamme sera bientôt dévoilée.