Audi Q4 e-tron : rendez-vous le lundi 5 juillet pour les premières images de l'essai

Le passage à l'electrification est désormais un passage obligé pour les constructeurs automobiles. Tous l'ont bien compris et développent progressivement une gamme de plus en plus complète de véhicules électriques. Audi n'échappe pas à cette règle. La marque aux anneaux propose donc de plus en plus de modèles hybrides rechargeables et bien évidemment 100% électrique. Cette offre a débuté avec le SUV familial e-tron, qui existe également en coupé dénommé Sporback, puis a continué avec la berline e-Tron GT. Aujourd'hui, voici le troisième modèle, le Q4.

Elaboré à partir de la plateforme MEB qui a également servi aux Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq, le Q4 dispose d'une identité qui lui est propre avec une filiation évidente avec les SUV de la marque avec notamment sa large calandre octogonale. Contrairement à ces deux cousins, le Q4 sera déclinée dans une version coupé, qui se démarque par un pavillon qui plonge rapidement et une lunette très inclinée. Les deux silhouettes ont la même longueur : 4,59 mètres.$

L'intérieur sera proche de la dernière A3 avec toutefois quelques différences comme l'écran multimédia de près de 12 pouces ou la console flottante.

Ce Q4 sera disponible en trois variantes : La version de base est la 35 e-tron forte d'un moteur arrière de 170 ch et d'une batterie de 52 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 342 km. Puis on a la 40 e-tron avec un bloc de 204 ch et une batterie de 77 kWh, pour une autonomie jusqu'à 541 km. Enfin, le sommet de la gamme est la variante 50 e-tron quattro, à deux moteurs soit une puissance de 299 ch.

Les prix de ce Q4 e-tron sont compris entre 42 800 et 68 400 €. Une version sportback sera aussi disponible au catalogue. Comptez 2 000 € de plus.

Pour cet essai, nous aurons entre les mains, la version coeur de gamme, la 40 e-tron. Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se dérouleront dans la région de St Malo.