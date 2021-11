Audi Q4 Sportback e-tron - Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

Le groupe Volkswagen continue de décliner sa plate-forme MEB à toutes les sauces. Volkswagen ID.3 et ID.4, Skoda Enyaq ou Cupra Born, tous adoptent la même configuration façon skateboard avec les batteries dans le plancher et un moteur à l'arrière quand un second n'est pas ajouté aussi à l'avant. Une structure mécanique rigide mais qui laisse tout de même quelques latitudes à chaque marque pour insuffler un peu de sa personnalité dans chaque modèle.

Et c'est le cas pour cet Audi Q4 Sportback e-tron, version « SUV coupé » donc du Q4 e-tron et qui a une vraie « gueule », avec cette calandre très travaillée, ce regard acéré, ces ailes gonflées et cette barre de feux à l'arrière surmontée d'un aileron coupant la lunette. On sait déjà donc à quoi s'attendre d'un point de vue performances et efficiences mais il nous faudra déterminer si le parti pris esthétique ne se fait pas (trop) aux dépens de l'habitabilité et comment Audi a choisi de régler son châssis.

Nous aurons de premiers éléments de réponse en en prenant le volant demain et vous pourrez comme d'habitude découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.