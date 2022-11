Audi Q5, la troisième génération arrive l’an prochain

Pour Audi, le passage au tout électrique est prévu pour 2033. Ce passage est rendu nécessaire en Europe où les véhicules neufs à moteurs thermiques seront interdits à la vente à partir de 2035 (avec une tolérance, jusqu’en 2036 pour les véhicules produits à moins de 1 000 unités par an). Mais pour Audi, il n’est pas question cependant de renoncer totalement aux moteurs thermiques, car sur certains marchés (dont la Chine) ils seront toujours autorisés à la vente.

Électrification pour tous les blocs

De plus, d’ici à 2035, la marque aux anneaux ne veut pas perdre de ventes et donc va continuer à vendre des modèles thermiques tout en renforçant sa position dans le domaine électrique. Ainsi la nouvelle génération d’Audi Q5 recevra des moteurs thermiques et de l’hybride plug-in. Tous les quatre cylindres de ce modèle seront aussi fortement électrifiés qu’ils carburent au gas-oil ou à l’essence.

Filiation avec l’actuel modèle et une touche de Q4 e-tron

S’il fonctionne avec des moteurs thermiques et de l’hybride rechargeable, c’est un modèle électrique, l’Audi Q4 e-tron qui inspirera en partie les lignes de l’Audi Q5. Il y aura aussi un lien de filiation avec l’actuelle génération, pas question pour Audi de révolutionner les lignes d’un modèle qui plaît. Projecteurs effilés, diminution en hauteur de la surface vitrée latérale, capot horizontal, seront les principales caractéristiques stylistiques de cet Audi Q5, dont les dimensions resteront proches du modèle actuel avec une petite baisse de la hauteur afin de bénéficier d’une meilleure signature aérodynamique.

Une planche de bord inspirée de la future Audi A4

Dans l’habitacle, le changement sera d’importance avec un mobilier inspiré de celui de la future Audi A4 qui arrivera en 2023 quelques mois avant l’Audi Q5. Aperçue dans les prototypes Audi A4 qui circulent actuellement sur les routes, la dalle numérique sans casquette face au conducteur équipera également le futur Audi Q5. Enfin, l’Audi Q5 existera toujours en deux carrosseries et la variante Sportback sera donc reconduite. En revanche, l’Audi SQ5 ne devrait plus disposer d’un V6 diesel sous son capot, mais sans doute d’une motorisation hybride avec un bloc quatre cylindres 2.0 TFSI associé à un moteur électrique.

Le futur Audi Q5 en dix points

SUV cinq portes, cinq places

Production au Mexique dans l’usine de San José Chiapa

Troisième génération de l’Audi Q5

Existera en version Q5 et Q5 Sportback

Lancement prévu à la fin de 2023

Longueur : 4,65 m environ

Habitacle inspiré de celui de la nouvelle Audi A4 (été 2023)

Moteurs essence et diesels microhybridés 48 volts

Motorisations hybrides rechargeables

Tarif : à partir de 55 000 €*

*Estimation