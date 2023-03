Audi Q8 e-tron restylé : rendez-vous demain mardi 28 mars pour les premières images en direct de l'essai

Premier modèle 100 % électrique d'Audi, l'e-tron (et sa version coupé dite Sportback) s'est vendu à près de 175 000 unités depuis son lancement fin 2018. Un peu plus de quatre ans plus tard, il était temps de lui offrir un restylage, et un changement de nom, pour le relier de façon plus évidente à la gamme Q8. Ce sera donc désormais l'Audi Q8 e-tron...

Et si les modifications esthétiques, concentrées sur la face avant, ne révolutionnent pas le style de ce beau bébé de 4,91 m de long (nouvelle calandre, nouveaux boucliers avant et arrière), ce sont les évolutions techniques qui en font une recette améliorée.

En effet, en adoptant de nouvelles batteries aux capacités plus importantes, l'autonomie grimpe à des valeurs plus conformes à ce que l'on attend d'un véhicule familial destiné à parcourir de grandes distances.

La plus grosse modification concerne les batteries

La version e-tron 50 de 340 ch voit sa batterie passer de 64 à 89 kWh utiles, et son autonomie augmenter de 44 %, soit désormais 468 km.

La version e-tron 55 de 408 ch passe quant à elle de 86 à 106 kWh utiles, et l'autonomie grimpe à 552 km en cycle mixte WLTP (+ 32 %).

Dans le même temps les puissances de recharge passent de 120 à 150 kW pour la version 50 et de 150 à 170 kW pour la version 55.

Une version SQ8 e-tron est attendue dans le courant de l'année et affichera 503 ch.

Les prix sont déjà connus. La gamme débutera à 86 700 € pour la version 50 en finition S Line et culminera à 107 300 € en version 55 et finition Avus.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai, qui se tiendra dans la région de Comporta, au Portugal, au volant d'une version Q8 e-tron 55 S Line