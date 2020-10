Audi R8 RWD : un petit tour et puis s'en va ? - Salon de l'auto Caradisiac 2020

En bref Variante propulsion de la R8 Coupé et Spyder À partir de 146 080 €

Quattro et Audi sont des noms liés depuis près de quarante ans : quand on pense à l'aspect mécanique de la marque aux anneaux, c'est forcément le nom de sa transmission intégrale directement dérivée de la compétition qui vient en premier à l'esprit. Et si la puissance de ses modèles n'est pas divisée par quatre, ce ne sont traditionnellement que les roues avant qui se chargent traditionnellement de la faire parvenir au sol sur ses modèles les moins puissants.

L'Audi R8 RWD en direct du Salon Caradisiac

dailymotion

Il a existé cependant une exception en 2018 avec une série limitée à 999 exemplaires de la R8 baptisée RWS dont le V10 5.2 atmosphérique envoyait 540 ch et 540 Nm aux roues arrière via une boîte de vitesses à double embrayage S tronic à sept rapports et un différentiel à glissement limité mécanique.

Un véritable bouleversement philosophique pour la marque que l'on imaginait donc très ponctuel comme un coup de folie soudain s'évaporant dès le retour d'un semblant de lucidité. Mais il n'en est finalement rien puisque la R8 propulsion est non seulement de retour sous le nom de RWD mais intègre de plus tout simplement la gamme sans limite de production, en coupé et en Spyder.

La fiche technique reste la même que celle de la RWS avec une masse totale allégée de 65 kg par rapport à la version quattro, une répartition des masses 40/60, un 0 à 100 km/h en 3,7 s pour le coupé et 3,8 s pour le Spyder, et jusqu'à 320 km/h en vitesse de pointe.

Entre la RWS et la RWD, un restylage de la R8 a eu cependant lieu, ce qui permet de les distinguer esthétiquement avec notamment un bouclier avant avec des entrées d'air triangulaires à ses extrémités et une calandre Single Frame moins haute mais plus large surmontée de trois fentes supplémentaires.

Bonne nouvelle : l'abandon des roues avant motrices (et de 30 ch) permet d'alléger la facture finale de presque 33 000 € par rapport à la version quattro. Mauvaise nouvelle : le premier prix reste tout de même de 146 080 € pour le coupé et de 160 480 € pour le Spyder. Mais c'est véritablement le moment ou jamais puisque l'avenir de la R8, comme de sa petite sœur, la TT, est sérieusement menacé.

J'aime Je n'aime pas

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !