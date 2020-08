Un avenir sombre pour les Audi TT et R8

Les amateurs des sportives de la firme d'Ingolstadt verront peut-être très bientôt le départ à la retraite de deux modèles iconiques : l'Audi R8 et l'Audi TT. Le nouveau patron de la marque allemande Markus Duesmann sonde en effet les opportunités et contraintes du marché dans le cadre de sa stratégie nommée Project Artemis. Une étude qui met sur la sellette les deux coupés du constructeur.

Le dirigeant Markus Duesmann constatait tout récemment et publiquement le retard d'Audi en matière de véhicules électriques. L'homme pense effectivement qu'il faudra au minimum deux ans à Audi pour se mettre au niveau technologique de Tesla. Ces mesures nécessiteront des développements rapides et coûteux qui ne permettront plus une gamme trop exotique avec des autos de niche.

D'après nos confrères de la publication anglaise Autocar et plus particulièrement une source anonyme proche des managers de la firme, les marchés des Audi TT et R8 sont en ce moment même minutieusement étudiés. Le TT devait initialement prendre la forme d'un modèle branché mais cela est aussi d'après cette source remis en question. Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus sur l'avenir de ces deux labels.