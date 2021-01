Audi : série spéciale "S Edition" pour les A4 et A5

Audi annonce l'ouverture des commandes pour une série spéciale, mais, fait presque inédit : ce n'est pas sur un SUV. Les A4 (berline et break) et A5 (Sportback et coupé) S Edition sont basées sur la finition S Line. Présentation sportive, donc, avec les jantes 18 pouces Audi Sport pour l'A4 et 19 pouces pour l'A5, le pack brillance noir titane et le toit noir (non disponible sur A4 Avant et A5 Sportback).

A l'intérieur, ces éditions spéciales adoptent les sièges Sport S à réglages électriques, chauffants et massants. Globalement, l'ambiance est très sportive avec de l'Alcantara et du cuir mêlés. Le vitrage thermique et acoustique, le système multimédia MMI avec assistant vocal, l'Audi Connect et le système "Car to X" sont aussi de série.

Audi propose la série S Edition sur plusieurs motorisations essence et diesels : 35 TFSI et 40 TFSI pour l'essence, 30, 35 et 40 TDI pour le diesel. Le tarif débute à 46 665 € pour l'A4 S Edition et 56 230 € pour l'A5 S Edition.