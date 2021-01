Audi SQ2 restylé : à partir de 53 900 €

Les voitures sportives coûtent toujours plus cher, et avec l'avalanche de technologies embarquées et de systèmes de dépollution onéreux, cela n'est pas près de s'arranger. Audi annonce aujourd'hui l'ouverture des commandes du SQ2 restylé.

On retrouve le quatre cylindres 2.0 turbo de 300 ch et 400 Nm, la boîte automatique S Tronic à 7 rapports et la transmission intégrale Quattro (non permanente et avec Haldex, rappelons-le). Il n'y a strictement aucun changement mécanique sur ce crossover musclé qui franchit les 100 km/h en 4,9 secondes. La suspension, elle, est rabaissée de 20 mm par rapport au Q2 classique et la gestion de la direction recalibrée. En bref, du grand classique.

Les seules maigres évolutions concernent l'esthétique avec les boucliers redessinés, la grille de calandre et la présence de série des optiques Full LED matricielles. C'est peut-être ce qui justifie la hausse coquette du ticket d'entrée, qui passe de 51 510 € à 53 200 €. Rappelons également qu'il faut tenir compte du malus, pour l'instant inconnu puisque le SQ2 restylé est en cours d'homologation. La première phase rejetait 192 g/km de CO2, ce qui correspondrait aujourd'hui à plus de 10 400 € de malus.