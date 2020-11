Automobile : préférez-vous le tactile, ou les commandes physiques ?

Ce n'est pas un consensus, mais presque : à chaque essai automobile d'une nouveauté, les mêmes critiques qui reviennent sur l'ergonomie de certains modèles. Et notamment ceux qui imposent de manipuler un écran tactile pour accéder à des éléments de conforts très basiques comme la climatisation, ou le volume sonore de la musique. Des petits détails qui agacent, et pas seulement les journalistes, nombreux à relever la chose dans leurs essais, depuis déjà un certain temps : les premières critiques remontent à l'actuelle génération de Peugeot 308, entre autres..

En Allemagne, le tout tactile ne fait pas l'unanimité. Un récent sondage pour Mobile.de montre que la majorité des automobilistes préfèrent "actionner" des commandes physiques : levier, boutons, commandes rotatives pour la climatisation, 59% des sondés préfèrent ces interfaces. Ils sont ensuite 22 % à vouloir un mélange des deux mondes, typiquement du tactile pour le multimédia, et des commandes physiques pour la climatisation. Ensuite, 16 % aiment le tout tactile/gestuel et seulement 10 % pour la commande vocale. Le premier argument avancé est la sécurité, avec le tactile qui oblige à quitter des yeux la route.

Depuis plusieurs années, déjà, le tactile s'impose. S'imposer, c'est d'ailleurs le mot vu la réticence d'une grande partie du public et des spécialistes. Il n'y a qu'à voir les récentes sorties (Volkswagen Golf 8/Seat Leon, Tesla Model 3, certains modèles Audi) pour se rendre compte que le tactile gagne du terrain : il se retrouve même, désormais, sur les commandes de vitres.

Et pour vous ? Tactile, ou pas ? Répondez à notre sondage sur le sujet. Du tout tactile ? Un mélange des deux ? Ou bien une solution à la Dacia (nouvelle Sandero) avec le choix d'utiliser seulement son propre smartphone ?