Automobilistes et motards s'attaquent au périphérique parisien limité à 50 km/h en saisissant la justice

La nouvelle émane de nos confrères du Figaro va très certainement fait plaisir à des milliers d’automobilistes et de motards, notamment ceux qui empruntent régulièrement le périphérique parisien.

En effet, le quotidien annonce que 500 usagers de la route se sont rassemblés sur la plateforme Riposte juridique et dépose ce jour une requête en annulation de l’arrêté municipal de la ville de Paris. Le but est clair, faire retirer la limitation à 50 km/h sur la totalité du périph’.

Pour cela, ils peuvent compter sur le soutien de deux associations, la ligue de défense des conducteurs et la Fédération française des motards en colère, et de leurs avocats respectifs. Ils vont s’attaquer à un point selon lequel Mme Hidalgo ne pouvait pas modifier la vitesse sur la rocade, uniquement de sa propre initiative. Sans l’accord du préfet de police, ce changement de vitesse n’aurait pas dû avoir lieu. Cet argument était déjà sur la table avant que tous les panneaux du périphérique ne soient remplacés…

Par ailleurs, les avocats mettent aussi en avant le fait que la baisse de la vitesse ne fait pas chuter le bruit, n’améliore pas la qualité de l’air ni la sécurité routière.

Un boulevard comme les autres

Quels que soient les arguments mis en avant par les associations et leurs avocats, il est peu probable que la vitesse du périphérique repasse à 70 km/h. Les projets de Mme Hidalgo et de son possible successeur à la tête de Paris, Rémi Féraud, ne vont clairement pas dans ce sens puisque le but est de transformer le périphérique pour en faire un boulevard classique, comme on en trouve dans le centre de la capitale.

Toutefois, la grogne généralisée et cette saisie en justice pourraient en inspirer et en préparer d’autres puisqu’aucune rocade de France n’est exclue d’une possible baisse de la vitesse.