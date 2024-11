Paris: le projet fou du successeur désigné d'Anne Hidalgo

Un jour, et malgré les brimades incessantes qu’elle leur a fait subir durant ses deux mandats, peut-être les automobilistes parisiens regretteront-ils Anne Hidalgo. La fermeture des voies sur berges, les modifications de plans de circulation, le prix du stationnement démesuré ou bien encore la réduction de vitesse à 50 km/h sur le périphérique ne constituent qu’un hors d’œuvre par rapport à ce qu’annonce Rémi Féraud, le successeur qu’elle a elle-même adoubé.

Dans une interview accordée au Parisien ce matin et dans laquelle il officialise son intention de briguer le siège de maire, le sénateur PS annonce son intention de transformer Paris en "ville-jardin" et évoque deux des grands chantiers qui l’attendraient : "il reste encore à transformer le périphérique en un grand boulevard urbain […] et à transformer tous les quartiers de Paris en zone à trafic limité (ZTL), c’est-à-dire qu’ils ne soient pas traversés par des voitures qui sont uniquement en transit."

Et de poursuivre : "Comme pour ce qui se met en place pour le centre de Paris, il faut qu’on ne traverse plus en voiture la ville si on n’a pas à y aller. Il faut que chaque quartier de Paris bénéficie de cette nouvelle approche de la circulation automobile en conservant des axes structurants évidemment. Il nous faudra certainement dix ans, c’est le moment de commencer."

Mise en place depuis le 5 novembre dernier, la ZTL parisienne s’étire entre République, Bastille, Hôtel de ville, Louvre et Opéra. Cela représente 131 km de voirie, pour un trafic compris entre 350 et 550 000 voitures par jour. Y est proscrit le trafic de transit de tout véhicule à moteur (même électrique!), et sont simplement exemptés les taxis, VTC, transports en commun, véhicules professionnels disposant d’une autorisation ou véhicules permettant le transport de personnes handicapées.. Il est trop tôt pour en tirer un premier bilan, mais un test récemment mené par Caradisiac a montré à quel point la circulation y était malaisée…conformément aux ambitions de l’exécutif parisien, qui résume les choses ainsi sur son site web: "Traverser la zone sans s’y arrêter n’est plus possible, il faut la contourner." Voilà qui promet et qui inquiète, même si l’on comprend aussi que Rémi Féraud, en attaquant d’emblée sur les sujets qui fâchent, cherche ainsi à combler son absence de notoriété.

Il en va de même pour ces mesures visant à faire disparaître le périphérique sous sa forme actuelle, et dont Caradisiac vous a déjà parlé par le passé. Le but est de créer une "ceinture verte" autour de la capitale, avec deux voies réservées de chaque côté aux voitures, lesquelles devront cohabiter avec vélos, trottinettes et transports en commun comme c’est déjà la cas intra muros. Sachant que seul un tiers des ménages parisiens possède une voiture, ces ambitions écologiques s’appuient sur une base politique finalement très solide. Et tant pis pour les autres habitants de la région Ile-de-France, pour qui Paris se mue progressivement en une citadelle inaccessible.